PRVA IZJAVA ŠAKA POLUMENTA NAKON ŠTO JE PONOVO POSTAO DEDA! Pevač van sebe od sreće slavio celu noć: Imam kome da se radujem!

Pevač Šako Polumenta ponovo je postao deda, srećne vesti je podelio na svom Instagram profilu, a sada se po prvi put i oglasio.

- Presrećan sam toliko da bih čini mi se mogao da poletim. Moja deca su mi kuću napunila dečicom i od toga nema većeg zadovoljstva. Rijalda je moja prva radost, a njena Melani prva radost u narednoj generaciji. Sada je stigla i Klea da umnoži sreću. Slavili smo čitavu noć i dan njeno rodjenje. I dalje slavimo. Sada imamo tri bebe u porodici najužoj - od Adisa sam dobio mog imenjaka, od ćerke Rijane sinčinu Lava i sada Kleu od Rijalde. Za pola godine troje dece, to je velika stvar. Adis sa mojom divnom snajom ima i ćerku Iriju. Tako da ne brinem za budućnost, jer imam kome da se radujem. Puna kuća unučića. Samo nek se rađaju deca to jeste i najvažnija stvar. Neko će verovatno i da me nasledi kad je pesma u pitanju. Melani već svira i peva i to me čini strašno veselim - rekao je Šako.

Šako je i javno svojoj deci uputio emotivne reči.

- Evo kako se moj svet ostvaruje. Od ovog trenutka moj život je bogatiji još za jednu devojčicu, tako lepu da moje reči nemaju tu boju koju mogu oslikati kako se moj svet i moj život obojio takvim tonom da ni muzika ni boja ne može proizvesti ni notu ni boju kako se ja osećam unutar sebe, a i spolja. Hvala ti kćeri moja Rijalda sto si uokvirila moj život koji su svi napadali i osporavali, a ti Rijana i Adis staviste mom životu večiti sjaj, a njima koji su navikli da prljaju moj život zanemeste usta i poganu dušu dolaskom Mellani, Irie, Lava, Šaka Juniora i sad male Klee !Dobro nam došla lepotice moja! - napisao je pevač na svom Instagram profilu.

