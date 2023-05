"PLJUVALI SU ME PO KOSI, GAĐALI HRANOM" Pevačica progovorila o strašnom vršnjačkom nasilju, morala da NAPUSTI ŠKOLU

Ema Radujko na estradnoj je sceni od 17. godine, a zbog toga je morala da napusti srednju medicinsku školu koju je pohađala jer je svakodnevno doživljavala vršnječko nasilje.

"Išla sam u medicinsku školu i normalno, kao sva druga deca, kako sam počela da se bavim čime se bavim, tada sam snimala samo za Tiktok i ja sam devojka koja vodi higijenu o sebi, a devojke tamo su malo drugačije. Nisu navikle, u nekom su skroz drugom fazonu, u muškastom fazonu, iskreno. Bila sam zlostavljana bukvalno svaki dan. To je bilo "kako si se obukla", gađanje hranom, pljuvanje sa stepenica u kosu. Tada sam zajedno sa svojim roditeljima i profesorima složila da se prebacim na vanredno školovanje", ispričala je Ema Radujko kod Ognjena Amidžića, koja je želela da sve ispriča zbog druge zlostavljane dece.

"Ima mnogo dece koja to kriju i ćute i samo zato sam rekla da je uvek i da treba da se obrate nekome da to što pre reše, jer je rešivo. I da znaju, da ja kao njihov uzor, da znaju da sam i ja prošla kroz to i evo gde sam sad", dodala je mlada pevačica.

