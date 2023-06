JOVANA PAJIĆ OTVORILA DUŠU! Otkrila kako joj je posle razvoda: Trenutno uspostavljam LJUBAVNI ODNOS s jednom osobom (VIDEO)

Jovana Pajić, pevačica, radi punom parom, međutim interesantno je to jer se retko pojavljuje u medijima.

Za Kurir televiziju je odgonentnula zbog čega se povukla iz medija:

- Pa nije to u zadnjem periodu, tako je ceo život. To je put koji meni prija. Znam da je to neizbežno, svesna sam da nije moguće ne postojati, a postojati. Jednostavno nisam taj tip koji preterano voli da postoji, osim kada nije bitan razlog za to, kao što su promocije ili neko pametno saopštenje oko mog posla, ali i generalno za moj lik i delo. Generalno radim pa radim, a kada budem imala nešto s čim mogu da se pohvalim, tada ću se i pojaviti - započela je pevačica.

POJAVLJUJEM SE U MEDIJIMA SAMO KADA IMAM NEŠTO PAMETNO DA SAOPŠTIM Jovana Pajić otvorila dušu: Ovakva je situacija nakon razvoda

Pajić se prošle godine razvela od Saleta Tropika, pa je otkila kakva je trenutna situacija na ljubavnom planu, ali i to kako se vodi sa razvodom:

- Prvenstveno uspostavljam ljubavni odnos sa sobom, nemam ništa da saopštim ili prijavim. Takve stvari se ne planiraju, kada se oporavimo i dođemo sebi, onako postanemo zadovoljni našim životom, onda to u životu i dođe. Uopšte ne razmišljam u tom pravcu, posvećena sam sebi i deci. To je proces koji je neminovan, mora da prođe vreme i da se radi na sebi. Prevazišla sam taj događaj kao takav, doduše nikada neću prevazići to što se dogodilo u mom životu.

