OSMAN KARIĆ OTVORIO DUŠU: O prijateljima koji su NAPUSTILI Stefana, a odgovorio i na Šavijine pretnje da će ga GONITI CEO ŽIVOT!

Osman Karić nakon što je njegov sin Stefan Karić pušten iz pritvora dao je izjavu i na samom početku otkrio prve utiske nakon što je saznao da će njegov sin danas biti na slobodi. On je prokomentarisao i izjavu Nataše Šavije da će se ceo život boriti da Stefana strpa u zatvor.

- Moram da kažem da sam jako srećan jer mi se sin izašao, sutra mi je rođendan. Lepši poklon nisam mogao da dobijem. Ona može da se bori, naravno, njeno je pravo da se bori. Mi ćemo da se borimo na drugoj strani. Nisam bio prisutan na događaju i ne mogu da pričam o detaljima, na kraju će sud doneti odluku. Ja koliko znam ona je bila u tom Vojvođanskoj bolnici i nisu je primili, pa je onda bila u Urgentnom centru i isto je nisu primili., Sudski veštak će sve na kraju da dokaže šta se dešavalo. Ja se borim naravno protiv nasilja i nisam za to, ali ne znam pod kakvim se uslovima to desilo i da li je došlo do toga da je to Stefan. Koliko sam video redari su je izbacivali, šta je pravila, koliko vidim nije bila dobra. Ne opravdavam Stefana, sa njim ću da pričam i od njega nisam čuo prave detalje. On nije bio kod kuće, posle dva-tri dana odmah je otišao da se prijavi u Rumu. Dok je bio u pritvoru nismo mogli da pričamo o detaljima jer smo bili na slušalici. Pitao je kako je napolju, za majku, drugove i dedu, a o detaljima za to veče ne znam ništa.

Kad je u pitanju Stefanovo društvo da li su se svi odazvali nakon njegovog izlaska? Kakva je njihova reakcija bila na sve to? Da li zastupaju njegovu stranu? Da li su neki pokazali pravo lice, pa ja njihov poziv izostao?

VIše njih je uz Stefana, ne znaju ljudi ni oni šta se desilo to veče. Niko ne opravdava to što se desilo, ako je to zaista Stefan uradio, nisam bio tamo i ne mogu da pričam o tome. Dosta njegovih drugara me je razočaralo, nisu se javljali, a bili su uz njega tu 24 časa.

Nataša je rekla da Stefan nije osećao empatiju i da sve radi jer se plaši zatvora i da on oseća da će da završi u zatvoru. Kako mišljenje vi imate jer je ona rekla da se Stefan ne kaje zbog svog postupka?

Niko nije imun na zatvor. On je tek sad uvideo šta je sloboda i da sloboda ne može da se kupi parama. Ne daj Bože nikome da završi u zatvoru, ali ko zasluži treba da bude u zatovru. Omladina treba da se bavi sportom, više ljubavi i da se vole, a kriminal da izbace iz glave.

Rekli ste da Vam je sutra rođendan i da je ovo najlepši poklon koji jste mogli da dobijete. Kad ste ustali kakva Vam je bila prva reakcija?

Ja sam malopre saznao da je izašao. Ja sam se nadao sve vreme. On je držan pod tačkom da ne bi uticao na oštećenu. Kakva god da je je izjava trebao je da bude pušten i danas nisam bio ravnodušan. Nisam verovao da će da izađe, bilo je pola-pola. Sutra mi je rođendan, neću da pričam sa njim o tim detaljima, ali već prekosutra ću se već pozabaviti i videti šta se zaista izdešavalo i uticati da se nikad više ne desi.

Rekli ste da nećete da kontaktirate Natašu Šaviju, da li ste ostali pri tom stavu?

Ostao sam pri tome da ne bih da je kontaktiram. Ona može da dođe do mog broja i uvek da mi se obrati. Opet kažem da mi je žao devojke i roditelja. video sam da me ona opet proziva preko Instagrama. Mboge devojke i ljudi hoće preko mene popularnost jer sam ja na Instagramu mnogo jak, volim da se zezam i šalim, a ona me proziva da bih joj ja uzvratio. ja neću da uzvratim, ona za mene ne postoji, time bih joj dao vetar u leđa i napravio bih žrtvu. Pozdravljam Natašu ovim putem.

