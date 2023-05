STEFAN KARIĆ OVO PORUČUJE ŠAVIJI!? Društvene mreže gore zbog njegovog poteza: "Treba ti lova..." EVO ŠTA JE URADIO

Stefan Karić stigao je u vilu na Zvezdari, gde žive njegov otac Osman i maćeha Kristina. Stefan je pušten iz pritvora u Sremskoj Mitrovici nakon skoro mesec dana, gde je zadržan kao glavni osumnjičeni za brutalno prebijanje starlete Nataše Šavije. Ona se danas pojavila u Osnovnom tužilaštvu u Rumi, gde je dala izjavu.

- Za ovo je adekvatna kazna doživotna. Naravno da je to neizvodljivo, nije me ubio, i nadam se da neću umreti, a mogla sam. Ja ću se ceo život baviti ovim, slomio mi je jagodičnu kost, da neko tako nešto uradi, ja ovo prvi put doživljavam i tek sad sam svesna. Ja mojim roditeljima nisam smela da javim, saznali su iz novina. Sestra je došla u Urgentni centar, bili su mi pod prozorom, nisam smela da izađem da me vide u onom stanju. Ceo dan su me zvali, nisam se javljala. Spustio mi je celu stranu, vilicu, oko, jagodičnu kost, ne mogu normalno da otvaram usta, ja tek sad shvatam težinu fizičkog nasilja. Svaki nasilnik treba da dobije etiketu. Sa mnom spava mama, sanjala sam sebe mrtvu, kako me proganjaju. Udario me je krvnički, ne znam ni da li se muškarci tako biju. Prestrašno je bilo. Ja kada zamislim da me je neko iz čista mira tako udario, osećam kompleks niže vrednosti. Ja razumem Osmana, ali da izjavi da se nisam pojavila an sudu i da je sledeće moje privođenje, pa pogledajte me. Komentari i da sam zaslužila, kakva god da sam, ko će da mi sudi? Šta ja mogu da uradim da muškarac ženu udari? Ja ne znam kako da objasnim da ništa nije bilo, mi smo pričali, nije došlo do svađe, pre toga mi je zamerio što imam veći šlic, to ga je isprovociralo, ja ni ne znam šta je njemu u glavi. U tom momentu nije bio nikakav konflikt - izjavila je, između ostalog, Šavija.

Pre nego što je stigao na Zvezdaru, Stefan se usnimio dok vozi Poršea. Ono što su svi primetili je da sluša pesmu " Ti si lutka sa naslovne strane i treba ti lova", koju izvodi grupa Riblja Čorba, a na društvenim mrežama su se već pojavile priče da je tako prozvao Šaviju. "Tek izašao iz pritvora, a već proziva Šaviju", samo je jedan od komentara.

Podestimo, Šavija je svoj iskaz u Tužilaštvu davala sat i po, gde je detaljno objasnila šta se desilo tog dana, a medijima je rekla da je Stefanu zasmetao njen duboki šlic na haljini, pa ju je krvnički pesnicama izudarao.

