BEKVALČEVA PRIZNALA DA JE ZALJUBLJENA! Otkrila sve detalje, a progovorila i o aferi "DIREKTOR": Peripetija...

"Novosadska barbika" Nataša Bekvalac, svojim stajlingom na jednom prestoničkom događaju definitivno je oborila sve s nogu jer se pojavila u providnoj beloj haljini.

Ona se na žurki odlično provela, pa je sa sestrama i nazdravljala i istakla i zbog čega je došla u beloj haljini.

- Inspiracija za večerašnji stajling je moj život koji je bez tubrulencija, sve je ravno i čisto belo - istakla je Bekvalčeva.

Ipak, najveće iznenađenje večeri bilo je kada je ona u razgovoru sa medijima priznala da postoji muškarac koji joj se sviđa i to posle duže vremena. Ona ga je nazvala svojom simpatijom, ali je istakla i da njen budući dečko za to još uvek ne zna.

- Imam simpatiju, ali on to ne zna, a ne bih volela da preko medija sazna da mi je simpatija. Sa naših je prostora, volim ja naše. Nemam strah da priznam emocije ali je ovo na nivou neke tinejdžerske simpatije - otkrila je Nataša.

Pevačica se dotakla i vaspitanja svojih ćerki.

- Jedan veliki stručnjak kada je roditeljstvo u pitanju mi je rekao da je prezaštićeno dete zapušteno, a bila je u pitanju Katja. Nju sam jako štitila, do te mere da do tri godine nije pala. To nije uopšte pohvalno. Shvatila sam da sam uvek govorila: "Nemoj, mama će!" Došli smo u situaciju da sam se pitala: "Šta ja pravim od deteta, hoće li biti sposobno ili ne?" U roditeljstvu nemaš priručnik za dete i svako je priča za sebe i počela sam da popuštam deci - kaže Nataša i dodaje da li starijoj ćerki proverava telefon:

- Hani ne proveravam telefon, ali joj znam šifru - istakla je ona na kraju.

Na kraju je kratko prokomentarisala i priču oko pesme "Direktore", koju je ona prva snimila u demo verziji, pa je došla u ruke Ane Nikolić koja ju je platila Cobiju, da bi na kraju završila kod Kaje Ostojić.

- Ne bih se ja uvlačila u tu vrstu nepotrebnih peripetija - rekla nam je Nataša.

