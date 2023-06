OVO SE ČEKALO! MILICA NIKAD IZAZOVNIJA! Todorovićka mnoge raspametila plesom, a ovo kaže Gazda Paja!

Milica Todorović nikada bolje nije izgledala, a to su mnogi zaključili kada su videli spot za pesmu "No no no" koju je otpevala u duetu sa Gazda Pajom.

Na ovu numeru čekalo se prilično dugo, a kako nam je Milica rekla, dobrim stvarima treba vremena.

foto: Nemanja Dedović

- Ovaj duet Paja i ja najavljujemo mesecima, spot smo snimili još u julu prošle godine, tako da skoro godinu dana čekamo da ugleda svetlost dana i da publika čuje kako nas dvoje zvučimo zajedno. Verujem da će se "No no no" slušati na plažama, ali i u klubovima i da će svi zaigrati uz nju, čim čuju prve taktove.

foto: Nemanja Dedović

Milica je još jednom pokazala zavidne plesačke sposobnosti.

- Moram vam reći, treniralo se za ovaj spot. Imala sam plesačke probe i toliko sam uživala u njima da već izvesno vreme razmišljam da upišem ples. Nadam se da će se i publici svideti pa da ćemo zajedno zaplesati na nekom od nastupa - poručuje Todorovićka.

foto: Nemanja Dedović

Gazda Paja je imao da kaže samo jedno.

- Ispunili smo sve moguće standarde, i možda malo prešli preko!

U nastavku možete pogledati spot za pesmu „No, no, no".

Kurir.rs

