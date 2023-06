U NJEGOVOM STILU! Dejan spremio poklon Caru i Aleksandri za VERIDBU, ono što im je PRIPREMIO će ih oboriti s nogu!

Voditeljka Dušica Jakovljević je u studiju ugostila Dejana Dragojevića i Sandru Rešić. Nakon što je Filip Car zaprosio Aleksandru Nikolić, gosti su komentarisali.

Imam poklon za njih - rekao je Dejan.

Zete iz sezone pete nek ti je sa srećom, by zet iz sezone šeste - rekla je Dušica.

Pripremio si cigarete, farbu za kosu - rekla je Dušica.

Blanš, hidrogen. Da me je bar zvao na evridbu. Ima igračku, on voli da se igra. Ima cigarete da se smiri. Svaki put me je spasio, on je moja šapa sreće. Ovo sam mu bio dao za rođendan i to je naše intimno, mimo braka i veridbe. Neka im je sa srećom, nemam zle namere i nikoga ne mrzim. Šta bude posle koga briga - rekao je Dejan.

Je l' ti deluju srećno, imao si i ti srećne trenutke sa njom - rekla je Dušica.

On i ja se non stop šaltamo, samo da ne bude ceo život to. Sad bez zezanja, vidim da se skrasio. Ja sam na Vračaru, on će biti u Krnjači ako mu išta zatreba tu sam, imam trotinet. Zamisli nas dvoje na trotinetu, kao Titanik - rekao je Dejan.

Je l' ti deluje istrajno u ovoj svojoj nameri? - pitala je Dušica

Da - smejao se Dejan.

