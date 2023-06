KOMŠIJE IZ KRAGUJEVCA UPLAŠENE ZBOG VERICE ŠERIFOVIĆ: Rajko kad se NAPIJE joj preti i psuje je, Marija je sklonila na sigurno

Puno problema imali su roditelji Marije Šerifović tokom braka, razišli su se ali ne kao prijatelji. Otac pevačice, harmonikaš Rajko Šerifović završio je čak u jednom momentu i u zatvoru zbog uznemiravanja Verice, a to što je ćerka odabrala da se u odnos oca i majke ne meša, on je najstrašnije osudio, zbog čega dugo nisu pričali.

Iako je Marija uspela da smiri situaciju, kako tvrde komšije Rajko je opet povileneo.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

"Znam da stalno nešto čačka Vericu, ode tako do njene kuće, pa kad popije ume i da vređa i da preti. Zato se Verica maltene preselila u Beograd kod ćerke, kako bi izbegla neprijatnosti. Pa čak i kada je nedavno išla za Ameriku, povela je majku sa sobom kako bi bila sigurna da je na bezbednom i da je Rajko neće uznemiravati. Marija zna da je on dobar čovek, ali pod dejstvom alkohola nije sigurna šta bi mogao da uradi. Ona se trudi da mu obezbedi sve što može za jedan pristojan život i da mu ništa ne fali, ali on uvek smatra da je oštećen sa njene strane i da je ona mnogo više uz Vericu, što je donekle i istina. Nije čovek baš pri sebi, ne zna ni šta priča, a ni šta radi", kaže komšinica iz Kragujevca.

Marija je u nekoliko navrata govorila o bračnim problemima svojih roditelja i priznala da je imala traume zbog lošeg odnosa njenog oca prema njenoj majci Verici i njoj, ali i dodala da mu je sve oprostila.

"Napravio je Rajko puno problema u životu i ja sam to njemu sve oprostila jer, prvo mi je otac, a drugo jer roditelje ne možemo da biramo, pogotovo jer ne želim da ih menjam. Da je Verica na primer pokušala da ima dete sa nekim doktorom ili pilotom, sigurno se ne bih desila ja, već neko malo normalniji, neko malo uobičajniji i to bi bilo sigurno dosadno, i ne bih imala toliko sluha koliko imam."

kurir.rs/svet

Bonus video:

00:16 Marija Šerifović i Džejla se izbegavaju