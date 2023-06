"PRETE MI I VREĐAJU ME JER SAM NASTAVILA DA ŽIVIM" Nikolina Pišek o problemima nakon Vidojeve smrti, spomenula i Mišu Grofa!

Nikolina Pišek već neko vreme radi kao voditeljka jednog šou-programa na hrvatskoj televiziji i ovaj angažman joj, kako je rekla, pomaže dosta u tome da pobegne iz svakodnevice, koja je poslednje godine vrlo teška i surova.

Nakon što je ostala bez supruga Vidoja Ristovića, postala je žrtva napada svekra Vitora Ristovića, poznatijeg kao Miša Grof, ali i od brojnih ljudi koji su joj svašta pisali na društvenim mrežama.

- Mene su osuđivali zbog toga što radim, a nisam mogla sebi da priuštim nešto drugo i dobro da nisam, jer bih verovatno tada izgubila i sebe i svoj zdrav razum. Dobijala sam nebrojeno poruka u kojima su me osuđivali, čak i pretili. Govorili su jako ružne stvari, osuđivali baš to moje htenje da nastavim sa životom. Pritom, niko nije uzimao u obzir da imam dete, da sam odgovorna i za nju, da je nekako moram izvesti na pravi put, da to dete nešto mora jesti, da moramo živeti ako želim da opstanem - rekla je ona za Zagreb info.

Miša Grof je o Nikolini govorio najstrašnije stvari u medijima u Srbiji, a Pišekova s njim odavno nema kontakt.

- Znam pouzdano da ti ljudi koji su čak pisali te tekstove po medijima nisu imali ništa lično protiv mene i da su bili čak i zgroženi tom situacijom.

Voditeljka je dodala da za njenu ćerku niko od Vidojeve porodice i ne pita, i otkrila je kako je sve to objasnila svojoj naslednici.

- Mislim da je ona shvatila sve zato što je ona bila tamo kada se to sve izdogađalo, pa je naprosto bila prisutna i svedok nekih jako neugodnih situacija. Mi ćemo se toga verovatno rešavati dugi niz godina. I nekako mislim da je sazrela preko noći. I to je zapravo meni jako tužno - ispričala je Nikolina.

Kurir.rs/A.P.

