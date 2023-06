"BILA SAM LJUBAVNICA, IMAO JE ŽENU I DECU" Naša voditeljka priznala sve svoje AVANTURE, a muž joj prašta i VOZAČE...

Voditeljka i glumica Nataša Aksentijević, poznata je po svom specifičnom humoru i britkom jeziku, sa pričama i odgovorima koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Ona je svojevremeno otvoreno govorila o svojim avanturama iz mladosti, a onda je otkrila preko čega joj muž sve prelazi.

- Bila sam ljubavnica, neću reći ko je. Čovek je imao ženu i decu. Ja sam tad bila mlada i zgodna i voleli su svi da im budem ljubavnica - rekla je Nataša svojevremeno na Hype TV.

U intervjuu za magazin "Stori", Nataša Aksentijević je tada ispričala kako izgleda život u braku, kao i dinamika sa njenim partnerom.

foto: Damir Dervišagić

- On ume da me smiri i da me uznemiri (smeh). O svemu pričamo. Čak i kad se zaljubim u vozača na snimanju, ja dođem i to mu kažem, na šta mi on odgovori: "Dobro, danas je ponedeljak, do petka da si se odljubila"... (smeh) Kada imaš sreću da život deliš sa čovekom svog života , problemi se lakše rešavaju. Onda i kada ti ti jave s televizije da nećeš više tamo raditi, to ne shvataš tragično jer on dođe i kaže ti: "Super, sada će ti se otvoriti neka nova vrata". I to s zaiste dogodi - rekla je glumica u intervjuu.

- Imam sreću da sam se udala za nekoga koga volim najviše na svetu. Kada u brak uđeš iz ljubavi, ništa nije komplikovano, ne moraš da ga čuvaš, brineš hoće li opstati. Tu si zato što je to tvoje srce odabralo. Opraštaš sve, doduše, Dušan meni više oprašta nego ja njemu. Ponekad sam ljubomorna na količinu dobrote empatije i razumevanja koju on poseduje. Mislim da je on jedina osoba koja se iskreno i od srca raduje tuđoj sreći. Kod nas običnih smrtnika uvek ima malo ljubomore, kod njega ne - rekla je Aksentijevićeva.

kurir.rs/Story/Blic