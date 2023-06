"PEVALA SAM IM NA SVADBI, SUTRA SU SE RAZVELI" Šikica ispričala šta joj se desilo, u studiju nastao MUK!

Pevačica Snežana Jovanović, poznatija kao Šikica, otkrila je da je pevala na jednom svadbi, a sutradan su se mladenci odmah razveli.

- Danas brakovi traju jako kratko. Ožene se i posle mesec dana se razvedu. Ja sam pevala na svadbi jednom dečku koji se sutradan razveo. Mlada nije želela da spava s njim, odlučila je da spava kod svoje majke i oca, a on da spava kod svojih roditelja. I tako je to završeno. Tačno je da su oni romske nacionalnosti, ali takve stvari se kod svih dešavaju - rekla je Šikica, dok su je gosti u studiju Magazina In šokirano gledali.

Šikica je ispričala da peva u svojoj 15. godini, pa se danas može pohvaliti karijerom dužom od 50 godina.

- Pevala sam svuda, ispod šatora, u kafanama na različitim veseljima. Kada sam postala poznata na red su došli i hoteli, ali se nisma stidela nikada svojih početaka - rekla je Šikica.

Pevačica je nedavno postala prabaka.

- To je moje bogatstvo. Imam 10 unučića i jednog praunuku i jako sam srećna zbog toga. U braku sam 50 godina, a recepta za dugovečnost braka nema. Ljubavi ima u početku, ali posle toga ona nestane, ostane navika i poštovanje, rekla je ona i prisetila se zanimljive situacije.

