NJEMU JE GOST ODGRIZO UVO, ON JE DOBIO FLAŠU U GLAVU, A NA NJEGA JE PUCANO: Oni su jedva izvukli žive glave na nastupima DETALJI

Da život pevača i pevačica nije nimalo lak, svedoči veliki broj incidenata koji se dešavaju na njihovim nastupima po brojnim lokalima kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Poslednji u nizu, a o kojem je Kurir pisao, dogodio se proteklog vikenda kada je Jovanu Stefanoviću udario šamar Milorad Grčić, nekadašnji vršilac dužnosti direktora EPS na jednom veselju u Obrenovcu. Njemu je pevač uzvratio udarac.

Mnogi pevači bili su svedoci pucnjava, tuča, na njih je nasrtano, a jednom pevaču je gost čak odgrizao uvo.

foto: Printscreen

Darko Lazić pre nekoliko godina povređen je u naselju Umčari, kod Beograda, kada su ga nepoznati napadači sačekali i na njega pucali iz vatrenog oružja, a zatim i pretukli.

Do obračuna je došlo na privatnom veselju jedne porodice u ovom naselju gde je pevač bio angažovan. Lazićevom BMW-u put je preprečio automobil iz kojeg je izašlo nekoliko napadača. Pevaču i njegoviom vozaču, sadašnjem zadrugaru Miljanu Vračeviću, naredili su da izađu, a zatim ih isprskali suzavcem.

Jedan od napadača tada je potegao pištolj, ali mu je Darkov vozač odgurnuo ruku, pri čemu je oružje opalilo. Još jedan metak ispaljen je u vazduh, nakon čega su dvojica napadača išutirali Lazića, kao i njegovog vozača i pobegli s lica mesta.

foto: Printscreen/Premijera

Mile Kitić pre tri godine imao je neprijatnu situaciju u prepunom klubu. Njemu je tada izvesni muškarac prišao, gde je delovao kao da ima nameru da naruči pesmu, međutim, Kitić je ubrzo bio na podu, a na njega je nasrnulo nekoliko momaka. Ubrzo je obezbeđenje sklonilo momke pa je pevač srećom prošao bez većih posledica.

foto: Kurir

Danijel Alibabić napadnut je na jednoj svadbi kada je prišao do gosta, misleći da želi da mu naruči pesmu.

Kako je pevač tada govorio, njega je taj muškarac udario, a potom mu odgrizao deo uva. Krv je šikljala na sve strane i Alibabić je odmah prevezen u bolnicu.

foto: Damir Dervišagić

Nikola Grujić potukao se na jednom nastupu. Posetioci paba gde je nastupao primoravali su ga da ostane nakon dogovorene svirke što on nije hteo da uradi. On je tom prilikom zadobio povredu glave pa je hitno prevezen u Urgentni centar.

foto: Privatna Arhiva

Deni Boneštaj imao je incident kada je odbio da na nastupu siđe s bine i jednom navalentnom muškarcu peva za stolom, zbog čega mu je on zadao nekoliko udaraca u predelu glave oštrim predmetom. On je, kako je tada rekao, krenuo sa bine do toaleta da bi se sklonio od neprijatne situacije, ali vrlo brzo osetio je jak udarac flašom u potilajk.

foto: Printscreen Amidži show

Mitar Mirić je na jednom privatnom veselju u blizini Varaždina dobio udarac u glavu od dva pijana mladića koja su najpre oborila telohranitelja, pa udarili folkera u glavu. Oni su kako se tada moglo videti na snimku skočili na binu i prvo napali člana obezbeđenja, a onda i Mitra.

