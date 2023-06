"POKRIJ SE UŠIMA I MRŠ KUĆI!" Car urlao iz petnih žila na Anu, ona od muke zajecala na sav glas: Završavam rijaliti! (VIDEO)

Filip Car poznat je po tome da se ne libi da uđe u otvoreni klinč kako sa zadrugarima, tako i sa zadrugarkama, što je i ovog puta bio slučaj, kada je najstrašnije izvređao Ana Ćurčić.

- Ti lažeš - govorio je Car.

- Ja ne lažem - kazala je Ana.

- Evo kad si mene slagala? Ja tebi ne verujem ni u ime ni u prezime - govorio je Car.

- Ja sam njemu rekla sve što imam pravo - rekla je Ana.

foto: Printscreen Zadruga

- Pet banki imaš ne znaš gde si. Uništio mi je život, evo rulet torta. Ti si radio to i to, njega kući čekao. Ovoj ženi se više povraća od tebe. Ne znaš gde si. Sve si oko sebe iskoristila za svoje lične potrebe. Ona je tebi sad sve rekla posle svega šta misli - rekao je Car.

- Vi ste rijaliti igreači nisam ja - vikala je Ana.

- Sa tom osobom nisi imali ni decu ni papir venčani. Ova deca imaju mnogo tužniju priču od tebe - vikao je Car.

- Ti znaš o mom životu - vikala je Ana.

foto: Printscreen Zadruga

- Sve znam - rekao je Car.

- Šta, šta?! Gađaj - vikala je Ana.

- Znam da imaš decu, znam ti muža, imaš salon, gaće si iznela ovde, sve se zna o tvom životu. Poklopi se ušima i mr* kući, ti i tvoj usrani život. Ja sam ti pu*io dok te je maltretirao, sad neću ćutati. Nemoj meni pričati o svom kockarskom životu - govorio je Car.

- Završavam rijaliti - kazala je Ana i otišla.

Sukob se tu završio, a po mišljenju mnogh zadrugar je kao po običaju prešao granicu pristojnosti i ukusa, što mu svakako ne priliči.

Ana je nakon haosa sa Carem, uplakana odletela u spavaću sobi gde ju je sve vreme smirivala Zorica Marković.

foto: Printsceen Zadruga

Ko je tebi Filip? - vikala je Zorica.

Je l' ti misliš da sam ja tebe ovde upropastila? - upitala je Ana.

Vređa me kad me to pitaš, šta je tebi Ana? - govorila je Zorica.

Detaljnije u video prilogu.

