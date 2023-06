"OKARAKTERISALI SU ME KAO SPONOZORUŠU" Tina Ivanović otvorila dušu o karijeri, nepravdi koju je pretrpela, a njih žestoko OSUDILA

Pevačica Tina Ivanović jedna je od mnogih koja je srušila predrasude svojom pesmom „Bunda od nerca“ iz 2005. godine, a sada je otkrila kako je tu pesmu doživela iz ličnog ugla, ali i sa kakvim komentarima se suočavala

-Bolje da ne pričam kakvi su tada bilo komentara na ovu pesmu, i onih dobrih, ali i onih zluradih. Govorili su da je pesma za sponzoruše, i mene su okarakterisali kao takvu, ali ko me poznaje zna ko sam i šta sam. Sve pesme koje sam snimila nemaju veze sa mojim stvarnim životom, možda tek poneka. Ali ja pevam za narod i biram pesme da se za svakoga ponešto nađe. To mi je posao. Kada bih snimila ono što ja volim, to ne bi prošlo nikad - ispričala je Tina i otkrila svoje muzičke afinitete.

- Samo balade volim, i neke srceparajuće pesme. Ovih dana slušam Šabana, Vidu PAvlović, MIkija Gajića. Volim i Erosa Ramacotija, Olivera - dodala je Tina.

Pevačica je otkrila da iako često nastupa, sama retko ide na koncerte kao gledalac tako da nije bila na nedavnom nastupu Erosa Ramacotija u Beogradu, a poslednji koncert na koji je otišla bio je koncert Lepe Brene u Areni.

- Ne idem na koncerte jer ne mogu više da podnesem buku – objasnila je Tina.

Pevačica je u razgovoru otkrila i kako se odlučila da snimi hit koji ju proslavio.

- Išla sam na sve ili ništa. Imala sam u to vreme već dva snimljenqa albuma sa lepim pesmama, ali ništa nije prošlo kod publike. Onda smo se Pera Stokanović i ja dogovorili da snimimo „Bundu od nerca“ pa kud puklo da puklo. Bilo mi je čudno sve to, reči pesme. Ali i muž me je podržao u toj odluci - rekla je Tina koja je dugo godina u skladnom braku sa suprugom Zvezdanom.

-Imam tu privilegiju da imam pravog zaštitinika pored sebe da budem prava dama i mnogo mi je olakšao život – rekla je Tina.

Iako su pojedine Tinine pesme našle na udaru kritike zbog svojih tekstova, u poređenju sa današnjom muzičkom scenom to sve deluje prilično blago, a pevačici se aktuelne pesme na sceni nimalo ne dopadaju.

-Blago rečeno užas. Ono što se servira deci to je strašno. Ne daju dobru poruku. Snimaju se razni spotovi sa mitraljezima, pištoljima, bombama, vrši se nasilje. Ja se ne slažem sa tim - decidirana je Tina.

Pevačica je objasnila i da je svesna da će možda izazvati komentare poput onih „kako ona može da priča o tome?“, ali ne vidi razlog za takve reakcije.

-Šta ima tu loše: „pokaži se da si šarmantam, pokaži se da si galantan. Potrudi se pa me zavedi, s boginjom me uporedi.“ Šta je tu loše?! Ako suprug ili dečko kupi devojci bundu. Ili da je veri dijamantskim prstenom - rekla je Tina.

Tina je u razgovoru otkrila i da je tokom karijere doživljavala nepravdu više puta, naročito u samom početku kada se pojavila mlada, vrlo lepa i atraktivna, ali da je naučila kako da stane tome na put.

-Bilo je zaista loših komentara, spoticanja i podmetanja. Nameštanja novinskih članaka. Zatim raznih menadžera koji su mi podmetali nogu. Dešavalo se da pogodimo nastup, a oni me izbojkotuju. Bilo je dosta toga ružnog, dosta se toga nakupilo. Ali naučila sam kako da izađem iz svega toga – rekla je Tina.

- Inače sam preemotivna, sve sakupljam u sebi i onda tako reagujem - zaključila je Tina.

