ČISTA EMOCIJA! Slađu pogodile Đoletove suze: Bio mi je prva LJUBAV, ni mrtva ne bih odala našu prošlost!

Đole Đogani retko kada javno pokaže emociju. Međutim, gostujući na Kurir TV u emisiji "Realna priča" kod voditeljke Isidore Lukić, prvi put je otvorio dušu i isplakao se dok je pričao o prvoj supruzi Slađani Delibašić.

- Verovao sam da ljubav između mene i Slađe nikada neće prestati. Čak smo i zajedničku kuću napravili od novca koji smo zaradili od pesme "Idemo na Mars". Zamišljao sam da ću ja tamo jednog dana kada ostarim sedeti s porodicom, imati svoje unuke i onda... Desio se raspad. To mi je dotuklo, bio sam potpuno van sebe! To da ti ostavljaš ženu koju voliš, a najviše stradaju deca. Meni je bilo logično da oni budu s mamom - rekao je Đogani.

foto: Nemanja Nikolić

Pozvali smo i Delibašićevu, koja je takođe kroz suze priznala da je emotivno doživela reči bivšeg supruga.

- Gledala sam emisiju i baš mi je bilo žao. Oči su mu bile pune suza. Šta da se radi? Život ide dalje. Ostale su nam uspomene, nešto što doživi prva prava ljubav, to zaborava nema. Tu su i dvoje divne dece. Osetila sam neku setu dok je pričao. Videla sam... Uh, sad ću da se raplačem. On je odmah rekao da deca idu kod me jer je znao da ja potičem iz patrijarhalne porodice, da sam stroga, domaćica, jednostavno žena-zmaj - prisetila se Slađa. Ali nešto je i zamerila Đoletu.

foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

- Ostao mi je u nekim stvarima nedorečen. Trebalo je konkretno da kaže šta je stvarno video u meni od te naše ljubavi. On je moja prva ljubav od 18. godine i odmah sam rodila decu. Jeste da Đole ima i drugu porodicu i decu, ali nekako uvek očekujem da ipak prva ljubav i prva deca ne treba da se zapostave. Jako sam otvorena žena i da oprostim i zaboravim neke stvari. Lepo je rekao da sam htela da idem dalje sama, a on da mi bude menadžer, ali je izostavio da sam ja bila i glavni koreograf u grupi - priča denserka, pa opisuje kakav je bio njen brak s Đoganijem.

foto: Nemanja Pancic

- Bio je pun razumevanja jer kad kada imaš muškarca kao što je on, onda je ženi lako da bude posvećena majka. Mrtva ne bih odala našu prošlost i nešto što mi se desilo. Najviše prezirem prevare partnera, možeš da odeš da pričaš, a ne da cinkariš sebe ili svoju porodicu. Sve što desilo ostaje između četiri zida. I deca da su videla nešto, objasniš im, idemo dalje. To je po meni prava žena koja čuva, a ne, ako nije uspelo, drvlje i kamenje. Moj najveći uspeh je što sam Đoletu dokazala ko sam. Da su mi pomogli samo Bog i majka s neba. Nikada mu nisam stala na grbaču, niti tražila alimentaciju. Rekla sam mu samo da mi pomogne kada budem u problemima. Tako je i bilo. Uvek je bio tu. Moja jedina moć je ta što sam decu izvela na pravi put - zaključila je Slađa.

Ljiljana Stanišić

