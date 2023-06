CECA RAŽNATOVIĆ OTKAZALA ŽURKU ZA 50. ROĐENDAN! Počela s pripremama ali je shvatila da joj ipak nije do slavlja! Evo šta se desilo

Svetlana Ceca Ražnatović u poslednjem trenutku odlučila je da ove godine neće slaviti svoj rođendan, jubilarni 50.

Iako je rođendansku proslavu u jednom poznatom beogradskom hotelu mesecima pripremala uz pomoć svoje sestre i najbližih prijatelja, Ceca je shvatila da zbog svega što se dogodilo njenoj ćerki Anastasiji, koja se još oporavlja od gubitka bebe, nije vreme za veliko slavlje. Pevačica će tako 14. jun, dan svog rođenja, provesti u svojoj vili u Ljutice Bogdana, okružena najbližima.

foto: Damir Dervišagić

- Cecu su sestra Lidija i prijatelji nagovorili da ove godine za svoj rođendan napravi veliko slavlje. Iako u početku nije bila za to, kad je shvatila da oni već mesecima ne odustaju od te ideje i da će sve organizovati, nekako je prihvatila. Počela je već i da se priprema za taj dan, da bira toaletu za to veče, ali je pre nekoliko dana rešila da ipak otkaže proslavu. Shvatila je da zbog Anastasije i njenog stanja još nije vreme za veliko veselje. Iako je i sama Anastasija bila za to da se žurka održi, Ceca je nakon razgovora s njom, ali i ostalim članovima porodice odlučila da definitivno od toga odustane. Jednostavno, ona se ne bi zbog svega lepo osećala i zna da to ne bi bila atmosfera kakva zna da bude na svim slavljima koja Ražnatovići organizuju - ispričao nam je izvor blizak ovoj porodici.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, nedavno je treći rođendan proslavio i Cecin prvi unuk Željko, ali zbog situacije sa Anastasijom, Ražnatovići nisu pravili veliko slavlje, već su rođendan proslavili u krugu porodice u Titelu.

