NAKON PORODIČNE TRAGEDIJE ŽELEO JE DA SEBI ODUZME ŽIVOT: Reper devedesetih progovorio o momentu kada je izgubio brata, majku i oca

Igor Todorović, poznatiji kao doktor Igi, pevač koji je devedesetih bio među najpopularnijim pevačima na estradi kaže da je u to vreme zarađivao i do 40.000 maraka po nastupu, pa se debelo obogatio. On tvrdi da u jeku slave nije mogao da se odbrani od devojaka koje su ga jurile na svakom koraku, a prijatelje je svakodnevno čašćavao jer novac kojii je zarađivao nije mogao da potroši.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- Koliko god drugi pričali i danas da su devedesete bile najlošije godine, meni su bile najlepše. Bili smo mladi, zarađivali smo mnogo, putovali smo, bili smo omiljeni svuda. Mislim naravno da celu ekipu estradnjaka, nas koji smo se u to vreme i proslavili. Stvarno smo bili velike zvezde. Sećam se da je 40, 50 devojaka stajalo ispred moje kuće da se fotografišemo, opsedale su me na svakom koraku. Euforija oko nas je bila velika. Imao sam i svoju jahtu, dva-tri automobila, vodio sam celu svoju ekipu na skijanja i letovanja. Po nastupu sam 40.000 maraka, to ti je kao sada po nastupu 20.000 evra a imao sam samo 25 godina. Zamislite da takav uspeh postignete, a sve samo svojim radom - priča pevač, pa dodaje da ipak danas skromno živi i nastupa povremeno:

foto: Dragana Udovičić

- Nisam zvanično zaposlen, ali pokrenuo sam privatan posao s prijateljem. Skromno živim, važno mi je da imam za osnovne potrebe i skijanje. Ne mogu danas da živim lagodno od muzike pa zbog toga imam još neke posliće sa strane. Držim školu fudbala s jednim prijateljem, završio sam za to i diplomirao sam 2002. godine. Rekreativno igram fudbal i igram ga veoma dobro. Navikao sam na to da živim dva života i nikad mi se ne nagomilavaju obaveze jer znam dobro da se organizujem. Inače nisam neki trošadžija i rasipnik, umem da prištedim, pa za sve imam. Danas više para uzimaju oni koji se bave folk muzikom, ali ja ne nameravam da krenem ka tom fazonu. Dobro mi je ovako.

Kad sam izgubio porodicu hteo sam da se ubijem

Muzičar je doživeo nekoliko teških tragedija, a posle gubitka brata ostao je bez oba roditelja.

- Prvo sam izgubio brata, koji je preminuo kada je imao 31 godinu. Posle njega je umro tata, a potom i mama, koja nije mogla da podnese činjenicu da njenog sina više nema. Bila je u teškoj depresiji. Kada je mama umrla, prodao sam pištolj jer sam poželeo da se ubijem. Nisam video izlaz iz teške situacije. Odem na Topčidersko groblje, gde su svi sahranjeni i ispričam im sve što mi je na duši. Mnogo mi fale. Brat i ja smo bili različiti. On je bio fensi tip, voleo je skupe stvari, a nije imao para. Tu smo se razlikovali, mnogo mi je teško otkad sam ga izgubio - pričao je Igi u jednom intervjuu.

Kurir.rs/ Republika

