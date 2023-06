"NEMAM VREMENA DA SE RAZVEZDEM" Goga Sekulić progovorila o bivšem mužu, udvaračima koji je žele, ali i kakvi muškarci je PRIVLAČE

Goga Sekulić nedavno je bila na estetskoj korekciji, a sada je progovorila o toma da li bi ponovo išla pod nož, pa se dotakla i razvoda, a onda se dotakla i raznih udvarača koji joj se javljaju.

Goga je ugradila silikone u grudima, ali su se nakon određenog vremena pojavile komplikacije, te je morala da ide na korekciju.

foto: Printscreen/Premijera

- Podizala sam grudi, velike su i bolela su me leđa od toga, pa sam išla na korekciju. Sada izgledaju manje jer su podignute i mnogo je bolje vizuelno. Bolela su me leđa i nakon korekcije, trebalo je da mirujem, a nisam to radila, podigla sam sina u jednom trenutku i pukli su mi konci, pa sam morala na još jednu intervenciju. Htela sam da ih smanjim, ali mi je doktor rekao da to ne bi lepo izgledalo jer sam visoka - ispričala je Sekulićeva, pa otkrila da li ima u planu da ponovo ode "pod nož":

- Za sada nije u planu nova intervencija. Volim da jedem, ali to nije problem, dok mi je ova pamet, ne bih išla na liposukciju. Svi kažu da mi je lep nos, mene nervira, razmišljala sam da ga korigujem, ali sam ipak odustala.

foto: ATA images

Goga je tokom korekcija estetskih operacija ležala u bolnici, a njen sin je je za to vreme bio sa ocem, od koga se pevačica još uvek nije zvanično razvela.

- Darko i ja smo bili u istoj bolnici. Darkova supruga je dolazila svako jutro da ga obilazi, imao je zaista veliku podršku, kao i ja, i meni je dolazila porodica. Prošli su ti teži momenti, sada je sve dobro. Uroš je za to vreme bio u Srbiji sa sinom, kada on ne može da dođe ovde, nas dvoje idemo u Cirih. Još uvek smo u braku, nemamo vremena da potpišemo papire za razvod. Ne opterećujemo se time - istakla je ona, pa otkrila da već ima novih udvarača, li i simpatija sa jene strane:

- Trenutno sam u gužvi, imam udvarača, ali ne mogu da im se posvetim, ne znam kako bih dečka ugurala u trenutni plan i program. Uvek samo mlađe vidim, starije ne, samo mi sportski tipovi zapadaju za oko.

Goga je istakla i da je cena njenih nastupa izuzetno pristupačna, te da na njih dolazi i mlađi deo njene publike, koje ona često počasti pićem.

- Moja cena je lepa, može svako da plati moj nastup, ali videću sa menadžerom da podignemo malo. Bolje da svi budu zadovoljni i da se radi. Ima dece koja dođu na moj nastup, imaju samo za kartu i celo veče piju vodu, pa im često pošaljem turu pića. Sve što je brzo, to je i kuso.

