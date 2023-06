BRUKA I SRAMOTA! Lepu Lukić ISPALILE KOLEGE: Pevačica pozvala veliki broj pevača na promociju, a pojavila se samo OVA koleginica

Lepa Lukić objavila je album koji se dugo očekivao. Na njemu ima starih i novih pesama, a Cd je objavljen u izdanju Jugotona.

Iako mnoge pevačice pričaju da im je Lukićeva bila uzor , skoro niko nije došao da je podrži u utorak na promociji albuma, a bili su mnogi pozvani.

foto: Kurir Televizija

Jedino je došla Milena Plavšić koja je za Lepu imala samo reči hvale.

- Lepa je neko koga ja izuzetno cenim i poštujem. Jednostavno, ona je kraljica narodne muzike. Ona ima veliku karijeru, poštujem je kao čoveka i koleginicu - rekla nam je Plavšićeva, a na pitanje da li zna zašto kod Lepe niko od kolega nije došao, odgovorila je:

- Zaista ne znam. Smatram da je trebalo da dođu ako su pozvani, ali možda ljudi nisu mogli iz nekih razloga da dođu. Poštujem svoje kolege i svakom se pozivu odazovem ako mogu, a kod Lepe sam od srca došla.

Osim Milene, na promociji je bila i pevačica zabavne muzike Beti Đorđević.

Podsetimo, Lepa Lukić je na estradi već punih 55 godina. U mladosti je bila jedna od najlepših i najtalentovanijih pevačica prostorima bivše Jugoslavije.

Legenda narodne muzike je sedamdesetih godina uveliko imala koncerte i hitove. Nastupi su se nizali jedan za drugim a interesovanje za Lepu nije prestalo ni nakon 50 godina. Pevačica je poslednji album objavila 1998. godine a nakon toga objavila je dva albuma sa "The best of" pesama iz njene karijere.

Kurir.rs

Bonus video:

01:37 LEGENDA NARODNE MUZIKE OTKRILA TAJNU SAVRŠENOG IZGLEDA! Lepa Lukić ima poseban način ishrane, sa njom izgledaćete SKROZ DRUGAČIJE