KUMA KAČAVENDA BRUTALNO UZVRATILA ERMINI: Neka se obrati voždovačkom klanu koji pominje! KVAZIMODU je brat u bekstvu zbog UBISTVA

Ermina Pašović gostujući u emisiji na televiziji Pink iznela je niz optužbi na račun Ane Ćurčić i njene kume Milene Kačavende.

Ona je rekla da su njih dve svojevremeno kidnapovale jednog čoveka kojem su sipale sonu kiselinu, da Ćurčićeva daje pare na kamatu, a da je Kačavenda namestila venčanog kuma suprugu mafijašu i da je jednog čoveka prevarila za čak 400.000 evra.

- Prva ta kuma koja ide protiv nasilja, meni preti da će me išutirati, toliko o nasilju. A da ne pričamo o čoveku kog su kidnapovali, polivali vrelim uljem, i vi takvim ljudima dajete novac. Ana davala kockarima kamate, da im 2.000 evra, a sutra uzme 2.200 i ona kao žrtva ucveljena, kakva ucveljena žrtva ljudi - pričala je besno Ermina u emisiji i nastavila:

- Ana ne može da podnese kritiku, ona je folirant, prevarant, a moram da se obratim kumi, n*********. Neka mi kaže nešta o prevarama, da je ona namestila svog venčanog kuma kako joj se nabacivao i pustila svom mužu mafijašu. Ona je ta koja omalovažava druge ljude, a mene ako ćeš štiklom da isteraš sutra iz Šimanovaca, dođi, dođi, kuma je budala.

Mi smo pozvali Milenu Kačavendu koja je brutalno odgovorila Etmini:

- Oko toga o čemu je pričala će morati da se raspita kod Voždovčana. Sve to je pročitala na nekom portalu, to je još iz 2005. godine, a niko nikada nije za to odgovarao. Tako da se, što se toga tiče, obrati ljudima iz voždovačkog klana koje je pominjala. Sve što je pričala je jedna priča i ponavljam da za to krivično delo nije niko nikada odgovarao - poručila je Kačavenda kojoj nije jasno zbog čega je Ermina ustremila na nju.

- Dva meseca vodi hajku protiv Ane Ćurčić, ja dva meseca mudro ćutim. Poznajem joj brata, a koji se zbog ubistva nalazi u bekstu u Austriji već pet godina. Ja kao velika gospođa nikada ovakav prljav veš ne bih iznosila javno da se nije ostrvila noćas na mene bez ikakvog razloga. Ja samo zastupam Anina prava i toliko o tome.

Milena kaže da joj se u toku Ermininog gostovanja u emisiji usijao telefon i da se odmah uključila u lajv na Instagramu.

- Noćas zvoni telefon, uključim televizor kad ona laje kao pas. Tad sam uključila lajkv, koji je do jutras imao 120.000 gledalaca i svi su podržali ono šta sam pričala - kaže Kačavenda, koja stoji iza toga da Ermina Anu ne poznaje.

- Nema nijedan razlog za onakve napade, ona Anu Ćurčić ne poznaje. Napada nas Kvazimodo iz četvrte lige. Ona gura Aleks, a mi smo dobili još veću podršku. Ovi napadi su abnormalni, pas maslom ne bi podneo ovo šta Ana trpi, pogotovo kada se oglasi portviš sa lažnom frizurom. Dovla je psa pudrijera kojeg nosi u lažnoj Luj Viton torbi, nemam više šta da kažem za tog smrada. Kako se približilo finale, Ana je visoko rangirana, a samim tim su i pritisci jeziviji, napadaju je, pričaju laži.

Milena će večeras biti u Šimanovci kako bi dočekala svoju kumu, ali tamo neće biti sama.

- Aca Bulić dolazi večeras sa mnom. Da li će je sačekati s roleksom, ne znam, on još spava, nismo se još ništa dogovorili. Anu će dočekati i njena majka, kao i sin. Ćerka je van zemlje, na moru je, ali sve prati. Deca žive za noć da im majka izađe iz zmijarnika i da se ova noćna mora konačno završi. Ani će trebati sedam dana da se naspava i odmori dušu, mi smo tu, odmor joj je neophodan i da se skloni iz grada.

Milena veruje u Aninu pobedu.

- Želim joj da odnese prvo mesto, pa da znamo zašto smo izginuli. A što se tiče Zvezdana, on je već pregoreo kao licna, može večeras da nas prati kako smo lepi i sređeni - završila je kuma Kačavenda.

