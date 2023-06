KO VEČERAS POBEĐUJE - BILAL, ANA ILI ALEKS? Čitaoci Kurira u velikoj anketi izabrali svoje favorite u SUPERFINALU!

Poslednju sezonu rijalitija “Zadruga 6” obeležila je prevara Zvezdana Slavnića sa Anđelom Đuričić. Nakon toga, ulazak njegove bivše Ane Ćurčić zauvek je promenio tok rijalitija, čije je superfinale zakazano za večeras.

Posle diskvalifikacije Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića samo nekoliko dana pred rijaliti, postavilo se logično pitanje: Ko će biti pobednik?

Kako napominje izvor, najveće šanse za pobedu ima Ana Ćurčić, a sličnog mišljenja su i naši čitaoci, koji su u anketi ubedljivu prednost dali upravo bivšoj Slavnićevoj partnerki.

- Ana je glavni favorit za pobedu od 70.000 evra. Ako se gleda logika rijalitija, da žrtva najbolje prolazi, Ana onda ubedljivo ima najviše šanse za prvo mesto. Prolila je suze, doživela javnu prevaru i svog sada već bivšeg partnera gledala sa ljubavnicom nekoliko meseci u rijalitiju. Nije joj bilo nimalo prijatno, osećala se poniženo i uniženo od strane Zvezdana Slavnića. Neki čak govore i da je bila hrabra što se uopšte upustila u avanturu zvanu rijaliti - naveo je izvor.

Kako za sada stvari stoje, drugo mesto pripašće Aleksandri Nikolić, koja ima veliku podršku mnogih od samog početka ove sezone. Najviše simpatija publike je zadobila kada je javno ostavila prošlogodišnjeg pobednika Dejana Dragojevića.

- Aleks je jedan od glavnih favorita u “Zadruzi“. Javno je ostavila Dejana, nije htela da ga prevari, samim tim je bila iskrena. Narod je to kod nje prepoznao, a iz prethodne sezone ima veliko glasačko telo. Njeni fanovi su veoma strastveni i nije im teško da za glasanje ulažu i po 10.000 evra - tvrdi izvor.

Treće mesto prema našoj anketi, ali i prema rečima dobroobaveštenog izvora, verovatno će pripasti Bilalu Brajloviću.

- Bilal vrlo lako može da iznenadi i višom pozicijom. On ima ogromno glasačko telo u Bosni i svi znaju da kad se Bosanci udruže i počnu da glasaju, svima pomrse konce. On je stekao veliku popularnost tokom "Zadruge". Ljudi su ga zavoleli jer je na neki način bio žrtva drugih zadrugara. Vređali su ga i na verskoj i nacionalnoj osnovi, a to se pamti. Biće Bilal u top 3, to je sigurno - zaključuje izvor.

