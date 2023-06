LJUBAVNI ČETVOROUGAO U ZADRUZI 6: Zvezdan prevario ženu sa Anđelom, pa nju OTKAČIO zbog Maje, a onda se vratio ljubavnici!

Kraj Zadruge se približava i vreme je da se sumiraju utisci o poslednjoj sezoni najgledanijeg rijaliti formata.

Svađe, incidenti i sukobi bili su svakodnevni i njih ne vredi ni pominjati jer su takmičari inače skloni tome da se svađaju do beskonačno, a onda posle par sati pričaju kao najbolji prijatelji.

foto: Ruslan Grigoriev / Panthermedia / Profimedia, Printscreen

Ipak, ono što može da se izdvoji jeste preljuba. Čak ni to ne bi bila značajna vest jer se u svakoj od šest sezona dešavalo da neko od zauzetih učesnika uplovi u romansu i tako rasturi svoj brak, ali ovaj put desilo se nešto drugačije. Ljubavni četvorougao.

Nekoliko meseci posle početka "Zadruge 6" desila se preljuba tako što je Zvezdan Slavnić uplovio u romansu sa Anđelom Đuričić, iako ga je u šou ispratila vanbračna supruga Ana Ćurčić.

foto: Ana Paunković, Printscreen/Instagram

Razlika u godinama im ništa nije značila, a ni to što je on zauzet, jer su tvrdili da su ludo zaljubljeni jedno u drugo i da će ostati zajedno do kraja.

foto: screenshot Pink tv, Shutterstock

Kada je Ana, kao prevarena i ostavljena žena, ušla u "Zadrugu" da se obračuna s preljubnicima, to je poljuljalo njihov odnos, ali su opstali zajedno.

Kraj "ljubavi" desio se kada je Maja Marinković odlučila da zavede Slavnića, a za to joj je trebalo cela dva dana. Zvezdan je otkačio Anđelu i danima imao seks s Majom pred kamerama i trajalo bi to ko zna koliko da Marinkovićeva nije "svirala" kraj.

foto: Printscreen

Onda se on opet priklonio Đuričićevoj, koja je bila povređena kao ranjena zver. Nije htela da mu oprosti prevaru odmah, ali jeste posle nekoliko dana. Izjavila je da ga voli najviše, da je zaljubljena u njega da ušiju i da je zato prešla preko javne izdaje.

Prema poslednjim podacima, Zvezdan i Anđela su još uvek zajedno.

