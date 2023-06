"MORE, POSLALA BI IH S TIM KANDŽAMA OD NOKTIJU U RUDNIK" Saška Karan nikad brutalnije oplela po srpskim starletama iz rijalitija

Gošća trećeg sata emisije Puls Srbije na Kurir TV i voditelja Ivana Gajića bila je pevačica Saška karan.

U gotovo polučasovnom razgovoru, dotakla se i večite teme rijalitija, s posebnim osvrtom na starlete za koje nije štedela kritike.

foto: Kurir TV

Pre toga pričala je da li je za zabranu rijalitija u Srbiji, što poslednjih nedelja traži deo javnosti u našoj zemlji.

- Nisam za cenzuru i da se bilo šta zabranjuje. Protivnik sam cenzure jer sam i sama bila zabranjivana od strane pojedinaca iz JUL-a dok god su bili na vlasti. Ni sam nisam ljubimica, ponekad me pozovu, niti su me žalili u rijalitiju. Farma je nešto za šta ja glasam i šta volim. Tamo ste imali prave VIP ličnosti - započela je Karan i brušila se na starlete:

- Tamo niste imali starlete ili, ne znam kako da ih nazovem. Neka budu starlete. One su preovladale, one i kriminalci. Ne to, treba da bude VIP. Da se radi, da imaš zadatak. Ako ti kao gazdarica kažem da ideš da čistiš svinjac, da to mora da uradiš - dodaje Karan.

Za kraj je čak i predložila kako bi one mogle da budu korisnije društvu umesto da budu u rijalitiju.

- Ja sam žena iz naroda i sve te s noktima ovolikim, napumpane, nabudžene. Još kaže da je pevačica, snimila pesmu. More, zatvorila bih sve u rudnik s tim kandžama od noktiju, pa da kopa tamo i tako zarađuje.

