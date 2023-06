LEPI MIĆA ISPAO PRVI U SUPERFINALU ZADRUGE PA OSUO PALJBU: Učesnici hoće da budu poznati po svaku cenu! POKAZALI SU PROSTAKLUK!

Lepi Mića kaže da je zadovoljan plasmanom, ali ne i time što se Zadruga završila pre predviđenog roka.

Smatra da mnogim učesnicima nije bilo mesto u ovom projektu i da bi voleo da Aleksandra Nikolić odnese pobedu. Detaljnu analizu izneo je u razgovoru za Kurir.

- Ovo je bila jedna teška sezona. Učesnici su bili fanovi rijaliti programa. Ušli su spremni na sve. Želeli su da postanu poznati po svaku cenu i to su uspeli. I onda ide onaj prostakluk koji ste gledali. Svi su hteli da se priča o njima od s*ksa do ostalih stvari. Voleo bih Aleksandra da pobedi, ali ko god to bio narod je izabrao. Videćemo. Nekada su u rijaliti ulazili ozbiljni ljudi sa ozbiljnim karijerama, a sada su i igri fanovi ovog programa. To ne ide tako. Ja sam dao sve od sebe da promenim nešto, ali ne vredi, protiv nekih stvari se teško boriti - priča Mića i dodaje:

- Svi hoće da budu poznati u svom selu i ne biraju sredstva, pa imaju s*ks u po bela dana. Ja sam završio školu, a sada je došlo vreme budalaština da oni koji imaju preglede na tim mrežama budu popularni. Zar ja treba da se svađam sa nekim balavcima. To meni ne priliči. Nagledao sam se svega i svačega. A sve ono što se dešavalo u rijalitiju ima i u svakodnevnom životu. Verujte pokušao sam da popravim neke stvari. Rekorder sam po rijaliti učešću, ali ne znam kako će biti dalje. Taj program će biti onakakv kakav narod zahteva. Ne možemo mi učesnici da budemo krivi za sve, ali eto, optužili su nas za sve. To je ružno. Sad polako dolazim sebi, ja imam ozbiljne godine, moram malo da se odmorim - kaže Mića.

Nastavak superfinala zakazano je za danas od 18 sati. Jučerašnji događaj prekinut je zbog nevremena.

