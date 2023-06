BOJANA RISTIVOJEVIĆ POVEĆALA GRUDI! Voditeljka stavila SILIKONE! Otišla na more u Tursku, ČETVORKE samo SEVAJU!

Bojana Ristivojević ugradila je silikone, što se jasno vidi na fotografijama iz Turske.

Bojana je trenutno na moru, a fotke u kupaćem kostimu jasno pokazuju da je posetila estetskog hirurga koji se pozabavio njenim poprsjem.

foto: Printscreen/Instagram

Voditeljka je ranije govorila kako je imala želju da ugradi silikone, ali je tada odustala od te ideje.

foto: Printscreen/Instagram

- Ništa ne bih menjala na sebi, meni i veštačke trepavice kada stavim budu naporne pa jedva čekam da ih skinem. Veštačke nokte izlomim posle nekoliko dana. Jedno vreme sam razmišljala o silikonima, ali onda sam shvatila da bi to bilo pogubno jer ako mi se ne svide, šta da radim? Kako da ih odmah vadim? Volim svoj prirodan izgled i ne mislim da bih bila srećnija da imam veće usne, grudi ili zadnjicu. Sreća je u nama, a ne u haljinama i silikonima, peticama, šesticama, osmicama, do kog broja to već ide jer to ne znam, ja nosim najmanji - izjavila je voditeljka ranije za domaće medije, ali je svoje mišljenje očigledno promenila pa sada ima novo poprsje, prema proceni mnogih, za dva broja veće.

Ovako je izgledala pre ugradnje silikona foto: Kurir

Ako je suditi prema njihovim komentarima, Bojana sada šeta četvorku.

