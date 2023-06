"NAROD VIŠE NE PADA NA ŽRTVE!" Anđela likuje što Ana nije pobedila u Zadruzi: PRAVDA je ZADOVOLJENA! Ovo kaže o Maji Marinković!

Anđela Đuričić, iako je javno čestitala pobedu Aleksandri Nikolić u "Zadruzi", sudeći prema njenim izjavama, žali što ona nije ostala u rijalitiju do kraja. Ona veruje da bi upravo ona napustila imanje u Šimanovcima sa čekom od 50.000 evra.

foto: Ana Paunković, Nemanja Pančić, Printscreen Instagram

U intervjuu ona je pričala o bivšim cimerima, a na početku je otkrila kako teku pripreme za njenu emisiju koju će voditi s dečkom Zvezdanom Slavnićem.

- Za sada ide dobro. Moram da kažem da je to nešto što sam oduvek želela. Priželjkuješ uvek da budeš onako voditeljka, pevačica, nešto što je najzapaženije na televiziji, tako da sam negde tu ulogu uvek priželjkivala - istakla je Đuričićeva, a onda je prekomentarisala pobedu Aleksandre Nikolić:

- Drago mi je baš. Aleksandra i ja smo u dobrim odnosima, nekako, priželjkivala sam da ona bude pobednik, ona ili Filip Car jer sam u jako dobrim odnosima sa oboma, tako da, drago mi je.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Zadruga

Anđela je diskvalifikovana nakon fizičkog nasrtaja na Maju Marinković nakon mnoštvo uvreda i optužbi sa obe strane, a sada je po prvi put otkrila kako bi se ponašala kada bi se sa njom našla u četiri oka i suočila se.

- Pa nemam potrebu ništa da kažem. Zadržala bih se na tome šta je bilo tamo, bilo je, ne bih promenila ništa ni što se tiče tog mog postupka, ali i ne bih ni dalje nastavljala taj sukob. Svako ko odgleda tu situaciju, može da shvati iz prizme normalnog čoveka da to nema veza sa nikakvom ženskom ljubomorom, već da su to neke stvari u koje se ne bi trebalo nikada zalaziti, tako da se zbog toga sve to desilo - dodala je ona.

foto: Petar Aleksić

Anđela je istakla da je ispratila superfinale, a onda je odlučila da prekomentariše i Anu Ćurčić, koja je zauzela drugo mesto, te tom prilikom otkrila da li je strepela da bi upravo ona mogla biti pobednik, s obzirom da je bila jedna od najvećih favorita.

- Ni neću puno komentarisati jer znam da ljudi nažalost čekaju samo da se uhvate za nešto da bi rekli, "aha, Anđela je to i to rekla", pravda je ovoga puta zadovoljena, što se mene tiče. Narod je glasao onako kako je trebao, konačno ne padaju više na žrtve - zaključila je ona.

Kurir.rs/ HypeTV.rs

