OGLASILA SE ALEKSANDRINA BIVŠA SVEKRVA! Dejanova majka ovo kaže o nekadašnjoj snajki: NISAM TO OČEKIVALA! Evo za koga je navijala!

Biljana Dragojević, majka Aleksandrinog bivšeg dečka Dejana Dragojevića prokomentarisala je pobedu bivše snajke u "Zadruzi".

Biljana je otkrila da li je očekivala pobedu Nikolićke, koju je i ispratila u rijaliti.

foto: Petar Aleksić

- Iskreno, nisam očekivala. Više sam bila za tu Aninu priču, s te neke ženske tačke gledišta. Šta je sve ona preživljavala, ako je to sve tačno šta je pričala. Mislila sam da će Ana biti pobednica zbog te priče, ali dobro - rekla je Biljana, a onda otkrila da li joj je drago što je Aleks pobedila.

foto: Printscreen Premijera

- Drago mi je ko god da je pobedio. Nešto je dobro uradila za sebe - rekla je Biljana, a zatim otkrila da li je sa Dejanom pričala o ovoj temi i kakva je njegova reakcija:

- Nisam, Dejan je kod devojke u Beogradu, pa se nismo videli. Ja sam juče izašla sa drugaricama da proslavimo nešto, pa iskreno nisam ni ja nešto propratila finale. Danas sam malo pogledala ono što je bilo na televiziji, pošto nisam sinoć bila kod kuće. Nisam se videla sa Dejanom, tek ćemo se videti. On obično nema komentar i neće da komentariše. Kad završi neku vezu, to je za njega kraj. Pogotovo ovo što se dogodilo između njih dvoje, ne verujem da bi on bilo šta komentarisao - rekla je Biljana.

foto: Nenad Kostić

Javnost je budnim okom pratila Aleksandrin i Biljanin odnos dok je Nikolićeva bila u vezi sa Dejanom, te je Biljana otkrila da li ju je bivša snajka razočarala:

- Nisu oni bili ko zna koliko dugo u vezi, pa da mogu da kažem da me je razočarala ili nešto. Mladi su, i ona je mlada i ima pravo - rekla Bilja, a onda otkrila da li je zadovoljna sadašnjom snajkom.

- Kad god je neka devojka sa mojim sinovima, meni je okej. Ako je njima dobro i meni je. Ova devojka je stvarno dobra i ne liči ni na jednu koje su bile do sada - rekla je Biljana i na taj način potvrdila da se slaže sa Dejanovim izborom devojke.

Kurir.rs/ Srbija Danas

Bonus video:

04:34 Biljana Dragojević za Kurir: Cara ću izljubiti jer mi je spasio sina