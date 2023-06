TOŠIĆ OTIŠAO U ISTANBUL DA HVATA RIBE! Batrgaju se na udici, pokušaju da pobegnu, ali Duško kad ULOVI NE PUŠTA

Duško Tošić je profesionalni sportista, ali po svemu sudeći i pravi ribolovac. Bivši fudbaler voli lov i ribolov, u prilog čemu svedoče snimci koje je postavio na društvenim mrežama.

foto: Instagram

On trenutno boravi u Istanbulu, a to putovanje iskoristio je da uživa i u pecanju. U Bosforskom moreuzu, koji spaja Mramorno i Crno more, upecao je čak sedam ribica, i to na samo jednom štapu. On čak nije imao ribolovačku opremu, nego je sa doka lovio morske životinje stilizovan od glave do peta. Kao da je krenuo u izlazak u bež pantalonima, teget košulji i prsluku.

foto: Instagram

Duško je pecao, a po izrazu njegovog lica se videlo da je zadovoljan postignutim ulovom. Prijatelj koji je ovekovečio ovaj trenutak je takođe bio oduševljen, a na snimku se vide i ostali ribolovci.

00:07 Duško Tošić peca ribu

Ljiljana Stanišić

