TEODORA DŽEHVEROVIĆ OTKRILA zašto nije prošla u Zvezdama granda: BILO JE MNOGO SUZA! Samo JEDNA osoba u žiriju je verovala u nju

Teodora Džehverović često privlači pažnju medja kako zbog poslovnog tako i zbog privatnog života.

Ekipa Kurir televizije pitala je pevačicu koliko je koraka preskočila u karijeri:

foto: Kurir televizija

- Ja ne bih rekla da sam išta preskočila. Ja najbolje znam koliko je bilo neprospavanih noći i koliko suza je bilo. Nekad se umoriš, a ne možeš da odustaneš, ne dozvoljava ti publika i ne dozvoljavaš to sam sebi. Taj pritisak opterećuje, publika, mediji, to da svako može javno da te komentariše. Onda zbog toga nekad budu te suze , ali to budu i suze radosnice. Mislim da je jako zdravo plakati. Nekad se ljutim na sebe što se zbog nečega ljudski ne isplačem.

Osvrnula se i na njeno pojavljivaje u takmičenju Zvezde granda:

- Samo mislim da se moj žanr nije uklapao u koncept emisije, zato nisam prolazila. Neko je vodeo nešto u meni, pa su me zato stalno vraćali u takmičenje. Bila sam klinka tada koja zaista nije znala gde udara.

Otkrila ja ko je po njenom mišljenju osoba iz žirija zvezda granda koja je videla potencijal u njoj i stalno joj davala nove šanse:

- Mislim da je to Saša Popović. Ali, ja sam bila u previše modernom fazonu, a njima to nije odgovaralo. Tražili su nešto drugo.

A evo gde pevačica vidi sebe kroz 10 godina:

- Solo koncert, Evrovizija, porodica i deca!

Kurir.rs

