MIŠA MIJATOVIĆ OTKRIO ko je po njemu NAJVEĆI BARD NARODNE MUZIKE: Voleo je da zabavlja društvo do zore i bio je NAJKOMPLETNIJI!

Gostujući u emisiji Sceniranje, legendarni harmonikaš i kompozitor Miša Mijatović govorio je o pevačima sa kojima je sarađivao i kako su izgledala njihova druženja posle nastupa.

- Sa Tomom Zdravkovićem druženja su bila najspecifičnija. On je bio pravi i veliki boem i posebna ličnost.Voleo je da živi život. Što bi moja baba rekla za sve je bio dobar samo za sebe nije - rekao je Mijatović.

01:12 MIŠA MIJATOVIĆ OTKRIO ko je po njemu NAJVEĆI BARD NARODNE MUZIKE: Voleo je do zore da zabavlja društvo i bio je NAJKOMPLETNIJI!

A pevač koji je voleo, prema njegovim rečima da sedi do zore posle nastupa i da zabavlja društvo i koji prema njemu predstavlja najvećeg brada srpske narodne muzike jeste Predrag Živković Tozovac:

- Toza je voleo da sedi po celu noć. Kad se zarši svirka, samo da se ne ide da se spava. Pa uzme on harmoniku i zabavlja nas. On je po meni bio najveći bard naše narodne muzike u istoriji. To smem apsolutno da tvrdim, jer je bio kompletan. Bio je i muzičar i tekstopisac i harmonikaš i vrhunski pevač. Osim toga bio je i vrhunski zabavljač, glumac i voditelj. To je stvarno Bog daje jednom u sto godina.

Kurir.rs

