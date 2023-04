VOLEO JE PUNIH 40 GODINA, A OŽENIO PRED SAM KRAJ ŽIVOTA! Filmska priča Tozovca i Emilije pomera granice, ovo su detalji ljubavi!

Predrag Živković Tozovac preminuo je pre tačno dve godine.

Neretko je govorio o svojoj supruzi i njihovoj ljubavi koja mu je obeležila život. Emilija Živković ni nakon dve godine nije se oporavila od gubitka supruga, a nedavno je priznala kako uspeva da pronađe utehu.

foto: Damir Dervišagić

Njihova ljubav počela je pre oko četiri decenije, i to na prvi pogled. Kruže priče da je ljubio brojne lepotice, ali Mima je ona, kako voli da istakne, koja je zauvek osvojila njegovo srce. Tozovac je na ludi kamen stao u 84. godini, a Mima je od njega mlađa dve decenije.

- Sreli smo se slučajno i tako je počelo. Zaljubili smo se čim smo se ugledali. Njoj sam napisao pesmu „Mima”, koju sam objavio u knjizi. Inače, njeno pravo ime je Emilija. Mima je moja prava ljubav i moj izbor. Naš odnos je više od ljubavi. Ljubav bih opisao kao kratkotrajnu bolest. Mi smo u najlepšoj fazi jer smo postali prijatelji koji ne mogu jedno bez drugog. Ljubav nema veze s godinama. Mira Stupica često je volela da kaže: „Živim život punim plućima i u ovim godinama”, iako je bila u staračkom domu. Ja se slažem s njom - ispričao je Tozovac medijima svojevremeno.

foto: Dragana Udovičić

Kako je otkrio, ni dan jedan ne voli da provede bez svoje Mime, a ogroman strah je pretrpeo kad je sanjao da ju je zauvek izgubio.

- Moja žena, smem da kažem moja žena i sa pravom kažem žena zato što je prava žena i zato što sam sa njom bezmalo proveo pola života. Ona je veoma strpljiva, ona je dobra majka, dobar drug, ima i unuku, pa je i dobra bakica. Ali pre svega, meni je bila baš prijatelj i potpora u životu. Ja sam Vodolija, a ona ne može sama. Jednom sam sanjao da je umrla. Pa sam joj rekao, grleći njen sanduk, kukajući naglas u snu: „Zašto me ostavi, s kim ja sad da živim?” Pazite, to je najiskrenija rečenica koju u snu čovek kaže. Tako da sam joj tad najlepšu ljubavnu pesmu rekao - pričao je tada legendarni pevač.

foto: Printscreen

Tozovac kaže da mu je danas potrebna samo njena ljubav.

- U ovim godinama nigde mi se ne ide, ne putuje mi se... Dovoljna mi je moja Mima i ljubav koju imamo - kaže Tozovac, još uvek zaljubljen u svoju dragu. Iako je sa Mimom proživeo oka četiri decenije života, naslednika nisu dobili. Tako je, kaže, sudbina htela:

- Nikada nisam rekao nažalost. Bavio sam se svojom sudbinom. Opterećeni svakodnevno crnim mislima, zaboravljamo da se bavimo sudbinom, a tu je ključ svega.

foto: Damir Dervišagić

I nakon 40 godina velike ljubavi, tokom pandemije virusa korona, čuveni pevač rešio je da ljubav krunuše brakom. Poslednjeg vikenda stare godine venčao sa životnom saputnicom, a u njihov dom došli su matičar i kumovi.

Pevač je venčanje planirao već poslednje četiri godine, ali su različite životne okolnosti učinile da se to dogodi tek sada.

- Svega nekoliko ljudi prisustvovalo je venčanju, a slavlje nije moglo da prođe bez malo muzike i harmonike. Pored mladenaca, bili su kumovi i nekoliko najbližih prijatelja. Matičarka je došla u stan Tozovca - rekao je izvor blizak Tozovcu.

foto: Zorana Jevtić

- Ovo nema veze s godinama. Bio sam oženjen kao mlad čovek sa dvadeset godina. Brak tada nije uspeo. Živim s Emilijom, koju najlepše volim četrdeset godina. Imao sam jednostavno želju da krunišem jedno zajedničko vreme života u ljubav. To je jedini razlog - pričao je za „Blic“ Tozovac, kojem je krivo što nije uspeo da napravi pravu srpsku svadbu zbog pandemije koja vlada u celom svetu.

- Bilo je veselo. Veoma emotivno za mene, radovao sam se tome. Ali ova drugarica korona nije nikome prijatelj, ni nama. Zato samo to uradili, najintimnije u stanu. Došao je matičar, zajedno s kumovima, i to je to. Ljubav je u pitanju - kaže pevač koji je već šezdeset godina prisutan na javnoj sceni.

foto: Dragan Kadić

Iako su mnogi komentarisali da svadba u ovim godinama može biti samo zbog imovinskog statusa, Tozovac kaže da to nije slučaj.

- Ne krijem to. Nema nikakvog materijalnog razloga zbog kog smo to učinili. Osećam se ispunjen. Kada bih birao ponovo, sve bih isto izabrao. Za mene je ovo bio veoma lep potez - ističe kroz osmeh mladoženja.

Kaže, da o prvoj ženi ne zna ništa.

- Ne znam o toj ženi ništa, živi s porodicom u Americi. Bio sam veoma mlad, tada sam imao svega dvadeset godina i na početku karijere. Međutim, rastali smo se posle nekoliko godina, danas nemam kontakt s njom - kaže Predrag, koji ne skida osmeh sa lica.

Njegova supruga takođe ima brak iza sebe, decu i unuke, koje je pevač prihvatio kao svoje.

foto: Pritnscreen/Instagram

Podsećanja radi, pevačeva udovica i vanbračni sinovi, sudili su se oko nasledstva.

Razlog je, naravno, taj što naslednici nisu mogli da se dogovore kome šta pripada. Izvor Kurira koji je upućen u ovaj slučaj kaže da su pitanje nasledstva zajedno pokrenuli Tozovčevi vanbračni sinovi (jedan od njih je Svetozar i živi u Srbiji, dok je za drugog poznato samo da je u Americi) i da se najpre pokušali vansudski da se nagode s pevačevom udovicom Emilijom. Ali ona im je preko pravnika poručila da nema mesta dogovoru i da je za života Tozovac s njom napravio ugovor o izdržavanju, po kojem sva imovina pripada njoj. Tad su sinovi pred sudom pokrenuli ostavinsku raspravu.

Kurir.rs

Bonus video:

00:17 Lepa Lukić o Tozovcu