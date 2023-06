DALA SVOJ SUD: Ana Jovanović o vezi Bilala i Maje! Otkrila kako gleda na njihovo pomirenje: Rijaliti se nastavlja napolju još jače

Juče je kao bomba odjeknula vest da su se Maja Marinković i Bilala Brajlović pomirli. Na društvenim mrežama se pojavila njihova fotografija kako se ljube na jednom veselju na kojem su bili zajedno.

Tim povodom oglasila se Ana Jovanović, koja se u više navrata čula sa Bilalom kada je napustio Zadrugu zbog povrede kako bi nam prokomentarisala ovaj novopečeni i obnovljeni ljubavni par:

- Meni je to očekivano, svi znamo da se rijaliti nastavlja napolju i to mnogo jače nego untra.Što se tiče Bilala, pa to se videlo, videlo se da se on stvarno zaljubio u Maju i da je jedina devojka koja mu je privukla pažnju. Maja kao Maja, ona je luckasta, ona voli da napravi haos, voli da uradi nešto što drugi ne očekuju. Od nje je postalo sve očekivano. Nije me začudilo jer sam stvarno videla sa Bilalove strane iskrenu emociju prema njoj, a Maji se sigruno dopao Bilal, ali kako odmah to tako brzo, mada svakako to nije očekivano - rekla je Ana pa dodala:

- Bilal se jeste suzdržavao. Videlo se kako je on nju gledao, moguće da nije hteo tamo, moguće da mu ponos nije dozvoljavao, ali eto kada su izašli napolje, rekao je sve - dodala je Ana.

