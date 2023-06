ISPOVEST AVE KARABATIĆ KOJA SE BORI SA POROCIMA: Alkohol je bio moj BEG od stvarnosti! Evo ko joj pomaže u životnoj BORBI

Ava Karabatić završila je na psihijatriji zbog problema s alkoholom, a sada se prvi put oglasila na ovu temu, i otkrila da je počela da se opija zbog psihičkog zlostavljanja koje je proživljavala.

Ona kaže da se teško nosila s komentarima okoline da se bavi najstarijim zanatom iako je jasno govorila o tome da ima profil Onlyfans profil, ali da to nije isto što i snimanje filmova za odrasle.

- Mnogo me je pogodilo kad sam videla naslove i priče da sam završila na psihijatriji. Istina je ipak drugačija, tamo nisam provela ni dan. Tačno je da imam problem s alkoholom, ali ja nisam bila ni na kakvom lečenju. Odlučila sam da sama pomogem sebi i to radim tako što sam se skroz izolovala od svega i svih. Vreme provodim u Splitu, ne izlazim nigde, a kad izađem iz kuće, vidim da su ljudi vrlo neprijateljski nastrojeni prema meni. Svi me osuđuju, a glavi okidač da počnem da pijem bile su situacije vezane za porno-skandale koje su mi smeštali - počinja Ava i dalje nastavlja:

- Tačno je da sam imala Onlyfans profil, ali nisam se nadala da će moj sadržaj do te mere da bude zloupotrebljavan. Pravili su ljudi montaže sa mojim licem, na kraju je to toliko uzelo maha da su me ljudi na ulici gledali s prezirom. Sve to mi je teško palo i, iskrena da budem, zbog toga mi nije bilo do života! Počeo je problem s alkoholom, nisam ni bila svesna da nisam rešavala problem, već sam samo tonula više u provaliju. Više od godinu i po dana se borim s ovim problemom i nadam se da ću se izvući.

- Da sam bila na bilo kakvoj klinici, ne bih to krila i ne bi me bilo sramota da priznam. Verbalno nasilje koje sam doživljavala od raznih ljudi me je dovelo dovde. Zamislite sad koliko je teško mlađim devojkama od mene i tinejdžerkama koje se još nisu izgradile kao ličnosti? Zamislite do čega sve može da dovede. Ja sam javna ličnost i razumem da će ljudi uvek da me komentarišu, ali ono što sam ja doživljavala je mnogo uticalo na mene. Jednostavno, alkohol je bio moj beg od stvarnosti. Sve mi se skupilo, ceo Split na mene gleda kao na neku laku devojku, a ja sigurno to nisam. To me mnogo pogađa. To što sam se skidala da bih zaradila je jedno, a praviti podle foto-montaže s mojim likom, što me je najviše degradiralo kao ženu, jeste drugo. Dugo sam ćutala o svemu ovome, ali sam rešila da progovorim zbog svih ljudi koji imaju sličan problem kao ja. Zbog svih onih koji su žrtve nasilja ili ga sad proživljavaju - priča ona.

Starleta je otkrila da joj u rešavanju problema najviše pomažu najbliži.

- Ono što meni pomaže sada su razgovori. Najviše s ocem i dobrim ljudima. Od bežanja nema ništa jer se ja osećam kao da sam u depresiji. Ona je sada sa mnom, a pravi posao i drugo okruženje bi me izvadilo iz problema. Mnogo mi je teško i, koliko vidim, ovo je bitka koja će da potraje. Imaju na estradi ljudi mnogo veće poroke, pa ništa po tom pitanju ne rade. Ja sam svesna svog problema i verujem da ću izaći kao pobednik iz svega ovoga. Ne tražim krivca sa strane. Sama sam upala u problem i svesna sam toga da moram sama da se borim.

Ava tvrdi da su je mnogi ljudi koje je smatrala prijateljima izdali otkako je u problemu.

- Mnogo ljudi mi je okrenulo leđa. Videla sam da nemam toliko prijatelja koliko sam mislima da imam onog trenutka kad sam videla da mi treba pomoć za odvikavanje od alkohola. Nije mi žao što sam izgubila neke ljude jer su uz mene ostali oni pravi - priča Hrvatica.

Starletin otac Ivica Karabatić rekao je za Republiku da je spreman da se preseli bilo gde van Splita ako će to da pomogne njegovoj naslednici da se otarasi poroka.

- Avina duša je ranjena i to sam odmah video. Znao sam da nema kome da se obrati, nikome o svom problemu nije pričala sa strane, a kad smo seli, shvatio sam da joj je potrebna pomoć. Znao sam šta je radila, za sve te stranice koje je pravila, ali to nije nešto zbog čega javnost treba da je osuđuje. Ona je ove u Splitu nekako usamljena. Ona voli svoj grad, ali ovde nije živela 18 godina i ovo nije energija za nju. Mislim da bi joj u Beogradu bilo bolje nego ovde, a ja sam kao otac spreman da s njom krenem gde god treba samo da stvari krenu nabolje. Ovde u Splitu sve radi preko veze, a mi porodično nismo u tom fazonu. Moja ćerka je umetnička duša, koliko god nekome to bilo čudno. Ja sam svašta doživljavao, nazivali su me četnikom, ali to sada nije važno. Osuđivali su me što idemo u Srbiju, a ja sam govorio njima: "Zbog čega vi idete u Nemačku?" Znate li šta su sve Nemci radili? Kod mene nema podela, uvek biram ljubav pre bilo kakvog nasilja - priča Ivica.

