MAJA NIKOLIĆ ZNA ŠTA HOĆE: Muva me fudbaler od 23 godine, ali ja sam ozbiljna žena, ne treba mi KLINAC!

Maja Nikolić spremna je ko zapeta puška da se vrati na muzičku scenu. Radi na novim pesmama za CD koji planira da objavi, a takođe najavljuje i veliki solistički koncert, samo što nije sigurna da li će to biti do kraja ove ili sledeće godine.

U razgovoru za Kurir rekla je da radi punom parom, da često ide da radi u Dubai, a u međuvremenu se bori sa udvaračima, koji su od nje i duplo mlađi, poput jednog poznatog fudbalera koji ju je nedavno muvao, a on ima samo 23 godine.

Poslednjih godina ne ratuješ sa estradom.

- Nemam s kim da ratujem. Ja sam s kolegama u odličnom odnosu. Samo kad neko izjavi nešto protiv mene, odgovorim. Znate da umem.

Više ima onih sa estrade koji te ne vole.

- Devedeset posto ljudi na estradi se folira i zato se družim sa onom manjinom koji nisu isfolirani. To su oni koji su uspešni i koji dobro pevaju. Na estradi treba da budu samo pevači. Da muzička scena izgleda kao pre 20-30 godina, kada su pevali samo pevači, sve bi bilo drugačije. Sve ostalo što su starlete, neke nazoviglumice i oni koji imaju Onli fans, ne znam kako se zovu ti likovi, jutjuberi, e to nije estrada. To je vašar. Niko nikoga ne voli, svi čekaju da jedni drugima vide leđa.

Od čega živiš?

- Radim vikendom. Završavam CD. Planiram i da napunim Arenu do kraja ove godine ili do kraja sledeće. Zato izdajem moje hitove, koje pevam uživo. Imam nastupe u Dubaiju, moj prijatelj je vlasnik diskoteke, redovno idem tamo, to je jedna od najvećih diskoteka. Tamo pevam na engleskom jeziku. Ja mu pevam za sve njihove proslave.

Priča se da si prava kuguarka.

- Nisam bila s mlađim, pun mi je inboks i klinci dolaze do mene. Juče mi pisao poznati fudbaler koji ima 23 godine. Ja sam duplo starija od njega. Kad bih vam otkrila, odmah će da se zna ko je. Ne može da mi se sviđa to dete jer mi sin ima 26 godina. Meni su oni simpatični, ali ni piće ne želim s njima. Ja sam ozbiljna žena, neću da gubim vreme. Sin me moli da ne dolazim na roditeljski i traži mi da nosim rolku i farmerke. Kaže mi da sam najlepša mama u odeljenju. Pa ljudi kad me vide sa starijim sinom, misle da mi je dečko. Izgledam kao da imam 35 godina.

Kakav ti je status?

- Slobodna sam. Nisam zaljubljive prirode i niko mi se ne sviđa.

