LJUBAVNA PRIČA ENESA BEGOVIĆA: Kao jako mlad je dobio decu, a ovako je pričao o najlepšoj ulozi u životu

Sin poznatog pevača Enesa Begovića (58), Armin Begović iznenada je preminuo, potvrđeno je "Avaza".

Armin je živio u Sarajevu a prema poslednjim dostupnim informacijama radio je u Ministarstvu spoljnjih poslova BiH. Pevač je sa suprugom Azeminom u braku dobio Armina i ćerku Arijanu.

foto: Printscreen

Begović i njegova supruga zavoleli su se kao veoma mladi, nakon tri godine veze izgovorili su sudbonosno "da". Par je dobio prvo dete kada je pevač imao 25 godina, a svojevremeno je govorio o porodici.

- Bog je nas stvorio i svima nam dao šansu, ali neko je iskoristi, neko ne. Ako te Bog stvori kao normalnog čoveka znači da svi imamo istu šansu. Nešto se u poslednje vreme ljudi žene u pedesetim, šezdesetim godinama, ali sa moje tačke gledišta, ja to ne razumem. Mada možda niko ne razume ni zašto sam se ja tako mlad oženio, a radim ovaj posao. Neki mi kažu da sam svašta mogao, ali mene to ne interesuje, ja imam kod kuće sve što želim - objasnio je u jednoj emisiji, pa nastavio o tome kako je odreagovao kada je saznao da mu je žena u drugom stanju.

foto: Printskrin

- Bio sam oduševljen, ali mi je izgledalo prerano. Međutim trgao sam se posle par sati i shvatio da ću biti otac, a to je predivan osećaj. Rekao sam supruzi odmah da će biti žensko, imao sam taj neki instikt ili dar od Boga, ne znam šta je. Zamišljao sam kako će ćerka izgledati, znam da zvuči neverovatno. Zamišljao sam je sa tim plavim očima i kovrdžavom kosom, jer je to bila moja želja - prisetio se on tada i otkrio kako je ubrzo imao spremno i ime za mezimicu.

- Poznavao sam jednog prijatelja preko mog kuma, koji je imao ćerku koja se zvala Ariana i bila je prelepa i kada sam je poznao, rekao sam da ako budem imao ćerku da će se tako zvati - otkrio je jednom prilikom on u emisiji „Iz profila".

Kurir.rs/Blic

