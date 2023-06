BILA JE VRLO UMILJATA I RADOZNALA: Marija Kulić progovorila o odrastanju i vaspitanju Miljane, evo da li je negde POGREŠILA!

Rijaliti učesnica i majka Miljane Kulić, Marija Kulić, pričala je o svojoj ćerki i istakla je da nigde nije pogrešila kada je njeno vaspitanje u pitanju.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Marija priznaje da se sada u odgoju unuka Željka vodi istim principima kao kad je odgajala Miljanu.

- Bez obzira na to što je ona prvo dete, nisam bila blaga prema njoj, odnosno, ista sam prema sve tri i sada prema Željku. Trudim se da radim sve isto. Prosto, deca kao deca su drugačija. Isti roditelji, ista sredina, isto vaspitanje, ali deca drugačija. I dan-danas, a tako je bilo i kada je bila mala, najviše pažnje zahtevala je Miljana i zbog toga sam i najviše vremena bila posvećena njoj. Tijana i Ana mi kažu da od nje one ne stižu na red, da preteruje. Siniša je bio blaži u odgoju dece od mene. Prema Miljani je bio mnogo popustljiviji, često je znao da mi kaže: "Pusti je, nije kriva, nije znala"... Bila je vrlo umiljata, non-stop sa mnom svugde. Nigde nije htela bez mene. Naravno da sam nju više mazila i pazila jer se nije odvajala od mene. Ne mislim da smo je razmazili, ona se mazila sama. Druge dve su videle da je to jednostavno tako i one su samostalnije i otresitije - rekla je Marija, koja se priseća Miljaninih školskih dana, koja je u to vreme bila primerena.

foto: Printscreen Zadruga

- Miljana je kao devojčica bila vrlo radoznala, poslušna i pričljiva. Nije se mnogo igrala lutkama jer su je više zanimali ženski poslovi. Kao mala je bila veoma nestašna, ali umiljata, te se izvuče svaki put kad nešto zabrlja. Stalno mi je pomagala u sređivanju kuće, bila je posebno vredna. Volela je da uči i imala je sve petice u osnovnim školama. Zbog loše socijalizacije menjala je više škola, ali i u srednjoj je imala sve petice. Upisala je tada ogledno odeljenje, službenik osiguranja - otkriva Marija.

foto: Pritnscreen

Marija i dalje ne može da pređe preko Miljaninog odnosa s Lazarom Čolićem Zolom, koji joj je i dalje trn u oku.

- Miljana je vratila sve Zoline dugove, istina je da se kockala s njim, vratila je čak i kredite koje su dizali on i njegova majka. Apsolutno ga je pomagala finansijski, opremala ga je ful garderobom i obućom za rijaliti, ostavljala mu je novac za proslavu rođendana. Duša me boli kad se setim. Ona ima sina i, umesto da svom detetu daje, on je mali, sad mu ništa ne fali, ali da čuva novac za neke crne dane, to dete nema oca, umesto da čuva za njega, maltene uzima iz njegovih usta i daje Zoli - rekla je Marija.

Kurir.rs/Republika/Blic

