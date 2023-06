ZLATA PETROVIĆ SPREMNA DA IDE POD NOŽ! Na pragu sedme decenije izgleda fenomenalno, ali zbog ovoga je i sin PROZIVA!

Zlata Petrović (60) gdinama unazad važi za jednu od najatraktivnijih žena na estradnom nebu. Pevačica je za domaće medije otkrila zbog čega dobro izgleda, ali i da se odlučila na jednu estetsku korekciju.

foto: Damir Dervišagić

- Oko mene je uvek ljubav, volim, volim i uvek ću da volim. Izgledam mlađe? Od ludila... (smeh) Nekad sam za ludnicu, nekad za bolnicu - rekla je Zlata Petrović u svom stilu.

foto: ATA Images

Tvrdi da najbolje izgleda u kućnom izdanju, a rešila je da zategne vrat, pa će uskoro posetiti estetskog hirurga.

- Sve žene, moram da vam kažem, su mnogo lepše bez šminke, bez sređivanja... Ljudi ako hoće nešto da koriguju, što da ne, šta god da im smeta. I ja planiram nešto. Evo, non-stop stavljam nešto oko vrata, tu visi, sin me stalno proziva za to... Moram uskoro tu nešto da uradim. Kod mene se to nikad ne zna, samo u momentu odradim nešto. Preko noći, da uradim lepo... Ne treba preterivati, ni u čemu, pa ni u ovome - otkrila je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

