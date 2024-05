"JAKO SAM MOTIVISAN" Rafa puca od samopouzdanja pred početak turnira u Rimu!

Velika je verovatnoća da će ovo biti poslednje učešće Rafaela Nadala na turniru u Rimu.

Legendarni Španac je ovaj turnir osvajao čak 10 puta, i uprkos tome, ponovo je maksimalno motivisan.

- Bio sam nekoliko dana kod kuće, a onda sam stigao ovde u subotu. Mogao sam manje-više dobro da treniram poslednjih nekoliko dana. Uzbuđen sam što ću igrati u Rimu. To je turnir sa kojeg nosim puno nezaboravnih uspomena. Da vidimo kako će sve ići, iz dana u dan... Moja treća nedelja skoro zaredom na turneji, treći turnir skoro zaredom. To se nije desilo odavno, a to su dobre vesti. Hajde da vidimo. Moram da nastavim. Moram da nastavim da istražujem kako ću moći da igram svaki dan. Ali da, srećan sam kako se danas osećam.

Srećan je Rafa što je u Rimu.

- Pa, uvek je sjajan osećaj igrati ovde. Publika je ovde veoma strastvena. Nije trenutak da objašnjavam sve emocije koje sam osetio na ovom turniru, na ovom terenu. Neverovatni mečevi sa Korijom, sa Rodžerom prva dva puta sam igrao ovde. Zatim sam mnogo puta uspeo da osvojim taj turnir. Da, mislim, to je turnir koji je deo istorije našeg sporta. Mislim da ima izuzetnu tradiciju, važan turnir naše turneje. Uzbuđen sam i osećam sreću što ponovo igram ovde u ovoj fazi svoje karijere. Da, motivisan sam za sutra i za turnir.

Zadovoljan je Nadal sopstvenim napretkom, kako kaže, forma ide uzlaznom putanjom.

- Nivo oscilira iz dana u dan, i posle Barselone sam imao teških trenutaka u Madridu - a čak i ovde u Rimu prvog dana. Ali u opštoj perspektivi, forma je u uzlaznoj putanji, bez sumnje. Mislim da sam srećan sam što sam danas tu gde jesam jer mi je pre mesec dana bilo gotovo nemoguće da pomislim da ću moći da igram u Barseloni, zatim u Madridu, a sada i ovde u Rimu. Razne stvari se stalno dešavaju. Istina je da sam bio u stanju da prihvatim izazov, kao i da prihvatim da neke trenutke nisam bio u stanju da ispratim onako kako sam želeo. Radeći stvari na pravi način i pokušavajući da izbegnem mnogo rizika u smislu napora na mečevima uspeo sam da nastavim sa takmičenjem. Madrid je bio dobar test za mene - igrajući dva dana zaredom, i to jedan meč preko tri sata. Osećam se sve bolje, a ovde sam da dam sve od sebe - pa ćemo od sutra videti šta će se dešavati. Ipak, danas je igranje mečeva za mene teže i više nepredvidivo nego što je to bilo pre, posebno na šljaci. Prihvatam tu ulogu. Prihvatam taj izazov. Uzbuđen sam zbog načina na koji mogu da igram ako nastavim da radim na pravi način i ako mi moje telo dozvoli.

