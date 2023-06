ALEKS NIKOLIĆ O NEGATIVNIM KOMENTARIMA I PROVOKACIJAMA! Odgovorila na sva neprijatna pitanja, a evo koje je momentalno PREKOČILA!

Aleksandra Nikolić odnela je pobedu u šestoj sezoni Zadruge i odnela sa sobom 50.000 evra.

Nakon nekoliko dana kada su se slegli utisci, progovorila je o aktuelnim temama, bivšem i sadašnjem dečku, ali i daljim planovima za budućnost. Odgovarala je na pitanja ljubitelja pomenutog rijaliti formata ali i pratilaca na Instagramu.

Koliko je bilo teško svih ovih godina da se s mirnošću i dostojanstvenošću izdigneš iznad situacije?

- Za mene ništa nije teško, ja sam jedna jaka žena i veoma mi je drago da sam se izdigla iz situacije i da sam dostojanstveno i smireno došla do pobede.

Kako se nosiš sa negativim komentarima kakvih nijedan pobednik nije imao kao ti?

- Uh, imamo prilike da vidimo ljude koji su radili mnogo gore stvari od mene, ne kažem da ja nisam imala greške ali isto tako mislim da imam i dobro u sebi što su prepoznali gledaoci, mahom žene, koje su većinski deo moje podrške. Meni nije svejedno kada vidim te komentare, ali se trudim da ih izbegnem, ne biste verovali šta mi sve pišu. NIje lako ni da se slušaju i uvrede i pretnje, pogotovo ne ženama.

Kako si ostala imuna na Majine provokacije?

- Nekako sam oguglala, u početku mi je bilo neverovatno, kasnije sam se nekako navikla

Da li misliš da si ti pravi uzor današnje omladine?

- Ja smatram da jesam. Imala sam greške u prošlosti, ali sam to ispravila, tako da jesam

Da li ti nedostaje otac, videlo se posle veridbe da si rekla Mići kada te je zagrlio da ti je kao da te je otac zagrlio?

- Zagrila sam Miću i kada mi je on prišao, ja sam se osetila kao da me je otac zagrilo. Ja moram da se zahvalim Mići, on je uvek bio tu za mene, kao pravi prijatelj. Otac mi naravno nedostaje, a danas sam baš imala situaciju kada sam se vozila kolima, auto pored mene je bio neko iz moje familije ko ne želi kontakt sa mnom, pogledao me je i samo je prošao kao da me ne vidi. Ja sam veoma potrešena zbog toga, zvala sam mamu da joj ispričam, ali šta je tu je, kako je tako je.

Tvoja mama je rekla u finalnoj noći da će tvoj otac doći i da ćete razgovarati. Da li je došlo do tog razgovora?

- Ne, nije.

Kada će svadba?

- Ja bih volela što pre, ja Filipa stvarno volim, da nemam obaveza odmah bih otišla kod njega. Jednostvano sam navikla na njega i volim ga. Evo ga tu je - pokazala je Aleks sliku na telefonu nje i Filipa.

Šta misliš ko od zadrugara ti je neiskreno čestitao pobedu?

- Dosta njih, ne bih ih izdvajala.

Da li je Lola spremna da dobije malenog anđela koji će biti lep na mamu, a šarmantan na tatu?

- Pa da li je spremna, uh... Mama je jako vezana za mene, i ona i ja smo prošle dosta toga, i dobrog i lošeg. Njoj jako teško pada što ona i ja više nećemo biti zajedno, ali postaje svesna da sam ja porasla i da sam našla čoveka svog života. Pozdravila je Filipa pre neki dan i verujem da će popustiti.

Kada ti je bilo najteže a kada najlepše u Zadruzi 6 i šta je to što ćeš zauvek pamtiti?

- Odmah ću krenuti na ono najlepše, zabravljam ono loše, ne želim da se sećam toga. Veridba mi je trenutak koji ću pamtiti celog života, kada me je Filip zaprosio i veoma mi je drago što ima klip na jutjubu i uvek mogu da ga pogledam. Izbrisaću sve loše, a pamtiti samo lepe stvari.

Kako komentarišeš to što je Dejan pozivao na glasanje za ljude koje je prozivao dok je bio sa tobom u vezi?

- Dejana Dragojevića ne komentarišem.

Da li o nekim ljudima promenila mišljenje nakon završetka Zadruge?

- Pa ne, sve ono što sam mislila unutra, mislim i sada, samo se ne opterećujem njima.

Opiši nam Zoricu Marković u tri reči?

- RicaZo, pa ovako, Zorica je u dubini duše dobra osoba, duhovati, ali jako namazana.

foto: Printscreen

