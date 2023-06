NOVI ŠOK DETELJI KOBNE VEČERI! Oglasila se Šavija: Priznajem, UDARILA SAM GA, Objavila i kako izgleda 44 dana od brutalnog nasilja

Nataša Šavija optužila je Stefana Karića za nasilje i nanošenje teških telesnih povreda, a krivični postupak protiv bivšeg zadrugara tek je počeo.

o izlasku iz pritvora, Stefan je priznao da je udario šamar Nataši, ali je istakao da ne zna kako su joj nastale teške telesne povrede i prelom kosti lica.

Međutim, sada se ponovo oglasila Šavija, koja tvrdi da joj Karić nije udario samo šamar već da ju je, kako kaže, pesnicama udarao u predelu lica.

foto: Printscreen

-Znači posle nego što me je on krvnički počupao za kosu,povukao glavu nazad, fiksirao mi glavu odvalio šamarčinu na stepenicama gde se silazi u wc,ja sam krenula za njim da mu vratim,priznajem, pocepala sam mu majicu,udarila neki šamarčić (koliko ja to jako mogu da udarim?). Dok je on išao levo prema izlazu gde nema ljudi,a mogao je desno u salu među ljude (znači pretpostavljam da me je namerno navodio gde nema nikog,jer je planirao da mi odvali pesnicu),što je i uradio kad smo se sklonili od pogleda ljudi. Isto povukao za kosu i glavu unazad,tako da ne mogu da ga vidim i eventualno predvidim šta će da uradi,da se pokrijem rukama ili njemu oci.Fiksirao glavu,odvalio pesnicu i vratio se u salu,gde sam se i ja vratila posle par minuta,sa vidnim povredama (imaju slike iz sale sa povredom). Dakle, kako je mogla da nastane ova povreda,za koju je utvrđeno od strane doktora da je od udarca ruke,u roku od par minuta ako nije od njega?? Pritom sam u tom periodu bila u delu gde je bilo slabo ljudi..sve ima na kameri. On može da laže sud i medije,što i radi. Pravo zločinca je da ne priznaje delo,ali da li bih ja rizikovala da ovo pričam,a da lažem, samim tim lažno optužujem nekog za teško krivično delo,zbog čega bih ja mogla da završim u zatvoru? Zbog Karića koji mi nikad ništa nije ni bio posebno u životu?!- napisala je starleta.

foto: Printscreen

Podsetimo, Stefan Karić, koji je optužen za prebijanje Nataše Šavije, otkako je izašao iz pritvora izlazi u provod kao da se ništa nije dogodilo.

Kurir.rs/ Alo

Bonus video:

00:13 Nataša Šavija izjava iz bolnice