ISPLIVALA HIT FOTKA SAŠE POPOVIĆA I ZLATE PETROVIĆ! Pevačica bez zadrške otkrila: Pored njega sam se osećala kao princeza!

Saša Popović u mladosti je važio za velikog zavodnika, a pre mnogo godina zaveo je pevačicu Zlatu Petrović.

Pevačica je uvek otvoreno govorila o njihovoj davnoj romansi, a sada je na jednoj Instagram stranica osvanula njihova fotografija iz mlađih dana. Naime, njih dvoje su se popeli na prilično visoke merdevine i zapevali, a oboje su poznati po tome da vole da zabave publiku.

Saša je bio u belim pantalonama i košulji iste boje sa šarama, dok ga je Zlata imala prekratak šorts i beli top u istoj boji.

Inače, u to vreme, sudeći prema godini kada je fotografija nastala, njih dvoje već nisu bili zajedno. Kako je jednom prilikom ispričala Zlata, njihova ljubavna veza počela je na 18. rođendanu Cece Ražnatović, tada Veličković, 1991. godine, a bili su zajedno dve godine.

Njih dvoje se često sete tog perioda, čak i pred suprugom Saše Popovića Suzanom Jovanović, kojoj nikada nije smetala njihova veza. Zlata je svojevremeno otkrila da se poljubac između nje i Popovića desio na proslavi rođendana koleginice.

- On je došao s koncerta Harisa Džinovića, i to s jednom poznatom pevačicom s kojom se tada zabavljao. Ja sam taj dan bila kuma na svadbi u Vršcu i moja drugarica Milica mi kaže: 'Ajde, bre, Zlato, da svratimo malo kod ovamo. Sigurno je ludo'. Ja joj na to odgovorim: 'Ma, gde sad da idem tamo ovako raščupana, umazana, šminka mi se pokvarila'. Bila sam nikakva jer sam ceo dan đipala na svadbi i samo mi je to falilo da u pet ujutro idem na još jedno veselje. Ali, eto, ubedi ona mene i mi svratismo - prisetila se Zlata jednom prilikom i istakla da je ta noć bila najlepša u njenom životu.

- Ulazimo nas dve i prvi koga sam ugledala bio je Popović. Kao grom da me je opalio posred stomaka. Vidim ja neka igra oko njega, a on zvrlji u mene, pa su mu i cvikeri spali na nos. Namesti on naočare i nastavi da blene, a i ja u njega. Krenem u toalet, a on za mnom. Zaustavio me je ispred vrata i pohvalio da lepo izgledam, ali da mi nešto fali. Upitam ga šta to meni fali, a on ko iz topa kaže: 'Da se prezivaš Popović'. Poslao je on tu pevačicu kući i seo pored mene, tu smo razmenili broj fiksnog telefona, nakon čega me je mesec dana jurio.

Petrovićeva je istakla tada i da je Popović pripadao njenoj energiji.

- Sale i ja smo bili dve godine zajedno. Mislim da je on tad bio direktor 'Zama' i radio je sa 'Slatkim grehom'. Viđali smo se kad smo bili u prilici, često i kod njega u Novom Sadu. Ma on je bio i ostao predivan. Takav čovek se više ne rađa, majke mi moje. Pored njega sam se osećala kao princeza. On je vatra u krevetu! Jao, šta pričam?! Nikada mi nije bilo bitno da li je u krevetu dobar ili loš. Muškarci me nikada nisu privlačili po tome kakvi su u krevetu. Volela sam njihove osobine, a Sale je pripadao mojoj energiji - izjavila je pevačica koja se nakon ove veze udala za voditelja Zorana Pejića, s kojim ima sina Jovana.

