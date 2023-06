EVO ŠTA SVE PEVAČ RADI ZA BAKŠIŠ I BRDO LOVE: Traže da se skidamo, a onda novčanicama brišu znoj...

Adnan Nezirov, nekadašnji finalista "Zvezda Granda“, progovorio je o nepristojnim ponudama i neobičnim zahtevima pripadnica lepšeg pola kojih često bude na njegovim nastupima.

– Dešavalo se, ali uvek je to šala. Stavljale su mi žene novac na glavu kada pevam i kada se oznojim, pa mi iz šale skidaju znoj novčanicama. Stavljali su mi novac i u džepove kao i u dekolte, ali sve je to šala i dobronamerno. Meni ništa ne smeta, bitno mi je da je uvek veselo i da nam je svima dobro. Tu sam da ispnjavam želje – istaka je on.

- Žena u Americi mi je na nastupu tražila da skinem sako, a ja sam to i učinio. Onda je tražila da skinem i košulju, ali to nisam uradio. Stao sam kod košulje, ali bi to išlo i dalje da sam hteo da se skinem. To bi se već pretvorilo u striptiz – prisetio se peva.

- Ova vrsta muzike kojom se ja bavim je daleko od striptiza. Naravno, nisam ja striper, niti plesač. Ne znam ni uz ovu našu muziku da plešem preterano dobro.

