"DOKLE, DEVOJKO, HALTERI? IZVADI TU TRAKU IZ ZADNJICE" Majka Nataše Bekvalac pobesnela na ćerku, napala je zbog STAJLINGA! HIT!

Pevačica Nataša Bekvalac često zbija šale sa svojom majkom Mirkom, pa zanimljve situacije iz njihovog doma deli na društvene mreže, a sada je objavila prepisku zbog koje mnogi umiru od smeha.

Nataša je, naime, mami pokazala kako će izgledati u novom projektu, a pevačica ovakvu reakciju očigledno nije očekivala.

- Nemam komentar.

- Za šta mimiii? - upitala je Nataša.

- Dokle, devojko, halteri?! Izvadi konačno tu traku iz d**eta! Ti si ozbiljan muzički radnik. Halo - napisala joj je majka.

- Mama, ovo je šoubiznis! Pa nisam s uma sišla. Privatno izgledam kao domaćica, što i jesam. Mama, nije baš kao što izgleda. Kad se izmontira biće senzualno - objasnila joj je Nataša.

Međutim, Mira joj nije odgovarala.

- Okej, odgovori mi, sad me sekiraš, mamaaa - pisala joj je Nataša, ali odgovora nije bilo.

Inače, Nataša Bekvalac je nedavno za medije otkrila da je zaljubljena.

- Nisam zaledila srce, moje srce je vruće. Nisam zahtevna, ali imam osećaj kao da jesam. Imam simpatiju, ali mislim da on to ne zna. On je sa naših prostora, volim naše. Neću otkriti ko je jer ne bih volela da preko medija sazna da mi je simpatija- kroz smeh rekla je Bekvalčeva.

