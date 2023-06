HRVATICA S NAJOPASNIJIM OBLINAMA OTKRILA SVOJU TAJNU: Nives Celzijus za 5 dana smršala 6 KG, a jela je samo ovaj OMILJEN SLATKIŠ!

Nives Celzijus otkrila tajnu svoje linije pa priznala na kakvoj je to dijeti bila. Ona svoje obožavatelje počasti novim ekstravagantnim fotografijama na drištvenim mrežama, a otkrila je da dosta trenira, ali i uživa u hrani.

- Ja sam jednom bila na čokoladnoj dijeti i smršavila sam šest kila u pet dana. Samo jedeš čokoladu - otkrila je Nives Celzijus (41) za "In magazin".

- Povremeno dopustim taj luksuz i odem na masažu. Pod luksuz mislim da odvojim vreme za to. Idem u teretanu povremeno. Imam i neke spravice kod kuće, ali to je više onako usputno malo, dok gledam nešto što me interesuje - otkrila je Nives svoje fitnes tajne.

Inače, Nives nam je nedavno otkrila da nema puno nerava za fotografisanje.

- Koristim 'selfie stick', nemam ja nerava za fotkanje, to traje 15-20 minuta, a ako nije dobar dan, odustanem. Ali vidite da slabije objavljujem na Instagramu, nemam ni nerava ni vremena za to - rekla je.

kurir.rs/24sata.hr

