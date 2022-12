MOJ MALI MESI, DAJ ME PROTRESI! Ovo je hit Nives Celzijus posvećen najboljem fudbaleru: Zabij mi gol, JA SAM GOLA zabij do bola...

Argentine je postala postala prvak sveta u fudbalu, a Lionel Mesi proglašen je za najboljeg igrača Svetskog prvenstva.

Nakon što je Leo ogrnuo kraljevsku odeždu i podigao "boginju", jedan stari hit kontroverzne hrvatske starlete Nives Celzijus postao je nikad aktuelniji.

Iako je Nives bodrila reprezentaciju Hrvatske, koja je osvojila teće mesto, starleta se našla u centru pažnje javnosti upravo zbog Mesija.

Naime, starleta je pre nekoliko godina snimila pesmu posvećenu Mesiju vrlo provokativog sadržaja.

„Najbolji jesi, moj mali Mesi, daj me protresi, danas je tvoj dan. Nadigraj me u finalu, ti budi pobednik jer ja gubiti znam. Gol, gol, zabij gol, daj mi gol, gol, jer ti to možeš, uvek do gola da uđeš i ja sam gola, gol, gol, zabij gol, daj mi gol, jer ti to možeš, uvijek do gola da uđeš i ja sam gola. Ti si gol, zabij mi gol, ja sam gola zabij do bola“, reči su pesme Nives Celzijus koje je posvetila Mesiju 2011. godine.

Kurir.rs