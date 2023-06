OSTAĆEMO ZATO U SVOJOJ RAKETI JER SU ŽENE PROKLETE NA SVAKOJ PLANETI" Marko Kon o saradnji sa Gruom: Umesto keša, dao mi je OVO

Poznati muzičar, producent, tekstopisac i izvođač Marko Kon gostovao je u emisiji "Realna priča" kod voditeljke Isidore Lukić.

Podelio je sa gledaocima Kurir televizije zbog čega je odabrao muziku i kakvi su bili prvi koraci koji su ga vodili ka životnom pozivu.

Poesbno je istakao poznanstvo i saradnju sa poznatim ličnostima srpske muzičke scene. Jedan od njih je Dalibor Andonov - Gru.

- Moj prvi honorar iz muzike, iz studijskog rada sa muzikom je prvi album Grua. Mi smo se dogovorili za neke pare u početku, a na kraju smo kompenzovali to, kroz miksetu koju mi je dao - započeo je Kon, prisetivši se:

- Njena vrednost bila je 400, 500 maraka, bila je to mala mikseta, simpatična. I više mi je značilo to nego novac. Vrlo brzo posle toga je usledio hit "Idemo na mars", "Bunda, bunda"... Kobac je radio aranžman, ali sam ja sve vreme bio pored njega i dobacivao preko ramena. Pisao sam delove tekstova, učestvovao sam u konkretnom programu, i to bez svesti šta ja tu konkretno radim. Želeo sam da se petljam u sve - rekao je Kon.

U nastavku je ispričao koliko je sudelovao u tom projektu.

- Skakao sam i na Srđana Babovića i vikao "matori daj tu malo na basu", dopisao sam parče teksta i uneo svoje kreacije u ceo projekat. Ja sam tada bio levo smetalo. Na primer, sve ih prekinem pa uđem u studio i pevam prateće vokale koje sam izmišljao, dok na kraju ne osvestiš za šta se dobijaju pare, a za šta ne. Za ovo postoje autorska prava, za nešto ne... - prisetio se muzičar.

Kao omiljenu i upečatljivu strofu iz pesme "Idemo na mars" izvukao je omiljeni stih:

"Ostaćemo zato u svojoj raketi jer su žene proklete na svakoj planeti" - uz smeh je ispričao Kon, i naveo još neke njemu najdraže:

- Jako volim pesmu "Pučina" koju je pevala grupa "Flame. Najbrže sam napisao "Ludi letnji ples". I to smo uradili jako brzo. Dok je Ognjen pevušio temu, mi smo već postavili refren. To je tako nekako brzo bilo, mi smo završili parče teksta... Sedeli smo, sećam se, da smo imali samo ideju, ali ništa drugo. Nabrajali smo gradove, i to se tako brzo složilo, brzinom svetlosti... - rekao je Kon.

