KOKOŠJE NOGE, ZAMOTANE SVEĆE, DONJI VEŠ! Rada Manojlović progovorila o VRADŽBINAMA koje su joj pravili: Prizivali su ĐAVOLE!

Rada Manojlović bila je gošća kod Ivana Gajića u emisiji "dIvanshow" gde je odgovarala na razna pitanja, progovorila o mnogim temama, a onda se Rada u jednom momentu prisetila jezivih scena iz njenog rodnog mesta i ženama koje su pokušavale da nanesu zlo i nesreću njoj i njenoj porodici pomoću vradžbina.

Pevačica se prisetila se dana kada je živela u svom rodnom mestu Četeražu, i kada su u njenom dvorištu nalazili razne stvari u dvorištu i ispred dvorišta:

- U mom kraju ljudi veruju u sve. U kokošje noge, crvene konce, sveće zamotane, veš, ma nema šta nisam nalazila i doživela idi beži, moja maćeha je jednu babu uhvatila na delu vezivale su cveće u crvene konce, kokošje noge znaju one to kako treba da urade, čak su bacale krvavi muški donji veš, krvave gaće su bacale u dvorište. Ja iskreno ne verujem u to ali verujem da postoje ljudi koji šalju lošu energiju, kao što se mi molimo Bogu za dobro, one se tako mole Satani i đavolu za loše, ali ja jedino verujem u ono svakome se vrati kako drugom radi. Uglavnom, u šta veruješ to ti se i dešava, ono si što jedeš, ono si što čitaš ono si što gledaš, ono si u šta veruješ.

foto: Printscreen TV Pink

Manojlovićeva je i otkrila da je odlučila da više ne traži ljubav:

- Ja sebe uništavam kad nekog volim, uništim sebe, ljubav i veze nisu za mene, mene to sve upropasti, ne mogu više svoju sreću da delim, lepo je voleti i dati sebe ali potpuno zapostaviti sebe to nije dobro. Mora da postoji balans a ja to ne umem.

- Ja pravim iste greške sa svima, i neću da budem ni sa kim više "Previše sam svoja da bih bila nečija" ja neću ni lak na nozi da promenim zbog nekog kompromisa, teška sam teram po svom a muškarci to ne vole, a ja neću posustati - odgovorila je Manojlovićeva pa dodala:

- Moji su odnosi trajali po sto godina, ja sam 15 godina potrošila na 3 veze koje sam imala i ne mogu više, nemam kad.

foto: Kurir Televizija, Sonja Spasić

Voditelj se dotakao i Radinog bivšeg dečka a sada prijatelja Milana Stankovića, koji se posvetio veri i manastarima a onda je pevačica brzo odgovorila i zaustavila priču o njemu:

- Nemoj da spominješ njega, ne smem da pričam o njemu zabranio mi je, ja sam možda previše rekla o njemu a pravilo je da ne smem da pričam o tome, zamerio mi je što sam pričala o njegovom novom načinu života. O boravku nekoga u manastiru kada priča treća osoba to je greh, zato ja ne bih smela više o tome da pričam.

foto: Kurir

Rada je otkrila i da joj Saša Popović nije dozvolio da snimi album koji je kasnije pripao Severini Vučković "Brad Pit", kako kaže pevačica Sašinom uhu to tada nije leglo:

- Za pesmu "Brad Pit" i ceo taj album što je otišao kod Severine kriv je Saša Popović, on je tada, takva je politika Granda bila, birao nama pesme, došli su kompozitori sa celim albumom i on je to preslušao i rekao da su te pesme njemu ništa specijalno, e nakon toga se sve promenilo, kada sam ja preplakala i pokidala se zbog tog albuma i kada je direktor video da su sve te pesme hit, on je doneo odluku da se on više ne meša u izbor pesama koje su pevači želeli. Od tada se sve promenilo Sale je rekao "Ja se više u ovo ne razumem od sada novi dogovor, vi tražite vi i plaćate" i eto ja sam promenila politiku Granda.

Kurir.rs

