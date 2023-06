"NIJE ME PUSTIO, REKAO JE: TAKVOG SKOTA IMAM KOD KUĆE!" Poznata glumica o paklu kroz koji je prošla: Ljudi te poistovete sa ulogom

Život je nije mazio ali ona nikada nije pokazala slabosti.

Dobitnica sijaset značajnih nagrada i izuzetnih glumačkih kreacija dobitnica je nagrada Branislav Nušić i Žanka Stokić, a za životno delo i izuzetan doprinos kulturi srpskog naroda, dobila je Vukovu nagradu, a ona je Ljiljana Stjepanović.

foto: Kurir tv

Nakon što se osvrnula na ranu mladost i uloge koje su je oslikale u očima javnosti, otkrila je koje je najveće neprijatnosti imala nakon određenih filmskih ostvarenja.

- Najveći sam bol imala nakon "Boljeg života". Zaustavila sam, recimo, taksi, taksista nije hteo da me primi, rekao mi je "takvog skota imam i kod kuće". Ali ne pomaže kada kažem da nisam ja takva. Prosto ljudi te identifikuju sa glumcima koje igraš - rekla je Stjepanović.

Aca Đorđević dao joj je prvu priliku.

- On mi je rekao "mala ti si danas moja brigadirka". Bez obzira što sam igrala u komedijskom pozorištu on mi je dao dramsku ulogu, ženu Đure Jakšića, Tinu Jakšić, ženu koja se pojavljuje mrtva sa četvoro mrtve dece . Nikad me nije izneverio sve do svoje smrti, nažalost. Sama priča je bila dirljiva, ušla sam sa suzama, pozvao me je na stranu i rekao, mala ne treba ti da plačeš nego publika. I to je meni ostalo za vjeki vjekov, emociju pokaži, ali suza nije presudna - ispričala je.

