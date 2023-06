ANĐELA POSLE RASKIDA PROLAZI KROZ TEŽAK PERIOD! Đuričićka ne želi pozive i poruke, fanove MOLI za samo jedno, spomenula i BIVŠEG

Anđela Đuričić danas je potvrdila da je raskinula sa Zvezdanom Slavnićem, a povodom toga se oglasila na društvenoj mreži Instgaram i obavestila svoje pratioce da je ono što je rekla u emisiji istina:

- Dobijam mnogo poruka vezano za raskid i da li je istina. Evo da napišem i ovde da je istina da smo raskinuli, prolazim težak period ponovo, verujem i on, pa vas molim za razumevanje bez nekih preteranih poruka i poziva. Vaša Anđela, ljubim vas sve. Trenutno sam posvećena poslu i porodici i to je sve Što me zanima.

Podsetimo, Anđela je danas u emisiji na Hype TV- u potvrdila da je njenoj ljubavi sa Zvezdanom došao kraj:

- Na kraju sam izabrala svoju porodicu i mir, svoju budućnost i sebe na prvom mestu, samo ono što je za mene najbolje. Želim da budem prava Anđela, sa ljudima koji su me vredni. To je u krvi svakog ko je rođen ovde, ja kad odlučim, kad presečem, tu je kraj. Borim se samo za taj cilj i ne posustajem - istakla je Anđela, a zatim otkrila da sa porodicom renovira kuću i da planiraju da je prodaju. - rekla je Anđela za Hype TV.

- Napokon sam kod kuće, baš mi treba odmor, moje staro društvo, malo pomažem mojima... Renoviramo apartmane, sad je sezona. Kuća se, inače, prodaje, već par godina unazad, nije tačno da je to sad zbog ove situacije. Ako je neko voljan da je kupi, dobrodošao je - istakla je Đuričićeva.

